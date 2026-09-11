Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
La recerca s'ha fet per terra i amb drons a l'entorn del Centre de Menors d'on havia marxat la noia de 13 anys
Prop de les 9 del vespre ha estat localitzada, sana i estàlvia, la menor de 13 anys que s'ha estat buscant durant bona part de la tarda i el vespre a Sant Quirze Safaja. La Unitat Canina de Recerca dels Bombers de la Generalitat l'han trobada al bosc, no gaire lluny del centre d'on havia escapat.
La menor ha estat vista per última vegada al voltant de les 11 del matí, Centre Residencial d'Acció Educativa Mare de Déu del Roser - Puig d'Olena, i quan s'ha notat la seva absència ha començat la recerca per part dels responsables de l'equipament. Passada l'hora de dinar s'ha demanat ajuda als serveis d'emergència, Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat, que s'han desplegat al mateix edifici, instal·lant un centre de coordinació.
S'han activat la unitat de drons i la unitat canina dels Bombers, que ha començat a treballar a partir de dos quarts de vuit del vespre. En poca estona han aconseguit trobar el rastre i localitzar la menor en bon estat. La zona, al voltant del Puig d'Olena, va ser una de les zones afectades pels incendis que Sant Quirze Safaja ha patit aquest estiu, fins al punt que els seus responsables van decidir marxar-ne davant la proximitat de les flames. El foc va provocar desperfectes materials a diverses zones de jardí i pati.
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