El rebuig a l’amenaça del feixisme centra la Diada a Moià
L’exdiputada Jenn Diaz ha estat la convidada d’enguany en un acte massiu en què ha demanat «tenacitat» per combatre l’extrema dreta
L’acte central de la Diada d’aquest divendres a Moià ha esdevingut un clam antifeixista i de defensa d’una Catalunya integradora davant l’avenç de l’extrema dreta. Així s’ha plasmat en els discursos de l’escriptora i exdiputada al Parlament Jenn Diaz, que ha estat la persona convidada en l’acte d’enguany, i de l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que han coincidit amb un missatge a favor de l’acolliment i contrari a la crispació.
Amb una plaça plena davant el monument a Rafael Casanova, entitats i institucions han anat desfilant per dipositar la tradicional ofrena floral prèvia a l’acte institucional, que ha aplegat polítics de Moià i de tota la comarca, i que també ha dedicat moments a la tradició bastonera i sardanista. Després, han arribat els parlaments, de més contingut que en altres edicions, i molt emmarcats en l’actual context migratori i d’avenç de postulats d’extrema dreta.
Recordant «les derrotes que han forjat el caràcter dels catalans», Jenn Diaz ha alertat que novament «ens venen temps de foscor» davant l’ofensiva de l’extrema dreta, amb una clara referència a Aliança Catalana. L’exdiputada ha assegurat que «Catalunya ha estat i sempre serà antifeixista, per més que el feixisme s’adapti als nous temps i vingui vestit amb les quatre barres, ens parli en la nostra llengua o ens vulguin fer creure que volen salvar la pàtria». Per fer-hi front, ha apel·lat a la «tenacitat» i a la «valentia» que diu que sempre han acompanyat Catalunya davant les adversitats. Molt crítica amb «valors que semblaven superats», com «la xenofòbia, el racisme, l’assenyalament, la divisió, la crispació, o el masclisme», l’exdiputada ha reivindicat «una Catalunya lliure, cohesionada, integradora, antiracista, feminista, antifeixista..., i tossudament lliure».
Per la seva banda, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha defensat el dret dels immigrants a voler millorar la seva situació, i també el deure del primer món d’acollir-los, «però ho hem de fer bé», amb drets i deures «que han de complir els que venen de fora, però també nosaltres». En aquest sentit, s’ha mostrat molt crític amb determinades pràctiques corruptes, així com amb la inacció política envers els immigrants, i es qüestiona el fet «que entri gent al país i els tinguem anys sense donar-los papers, obligant-los a viure de l’economia submergida i sense poder cotitzar ni contribuir a finançar els serveis públics».
Per tot això, i davant «d’uns serveis públics col·lapsats, la situació de les infraestructures, la seguretat, l’educació, el treball, o la justícia...», i tot recordant que l’any que ve farà 10 anys de l’1-O, Guiteras ha dit que avui «tenim els mateixos motius i arguments per seguir volent la independència».
Unes paraules en alemany
En l’inici del seu discurs, Guiteras ha adreçat unes paraules de benvinguda i ha fet una breu explicació en alemany del significat de la Diada a una delegació de la ciutat alemanya de Mauer que aquests dies és a Moià. Totes dues localitats estan agermanades des del 2010, i tot i els intercanvis de vistes que fan de forma freqüent, aquest el primer cop que Moià els acull en plena Diada.
Enguany, a l’acte també hi havia representants de la localitat navarresa d’Aoiz, amb qui Moià tot sovint comparteix activitats culturals i esportives.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
- Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
- Manuel, ensinistrador caní: «Si el teu gos fa això quan arribes a casa, t’està intentant dir alguna cosa»
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027