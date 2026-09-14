Endavant crea un nucli al Moianès per fer de "ciment" entre les diferents lluites del moviment
El nou nucli comarcal es presentarà el 19 de setembre a Moià amb la participació d’Anna Gabriel i Patri Vallejo
Endavant – Organització Socialista d’Alliberament Nacional té, des de fa unes setmanes, un nucli al Moianès. A finals d’agost es va fer pública la creació de l’assemblea comarcal, tot i que la presentació oficial tindrà lloc el pròxim 19 de setembre a les set de la tarda, en un acte a la zona del llac del parc municipal de Moià. La jornada comptarà amb la participació d’Anna Gabriel, militant de l’organització en l’àmbit nacional i exdiputada al Parlament de Catalunya, com de la portaveu Patri Vallejo.
Fonts d’Endavant Moianès han explicat a Regió7 que la decisió de crear el nucli va sorgir arran d’un debat intern entre les diferents organitzacions de l’esquerra independentista de la comarca, entre les quals hi ha Arran i la CUP. En aquest debat, van detectar "que mancava una organització estratègica que tingués capacitat d'ajuntar les diferents lluites sectorials del moviment popular i de vehicular-les a través d'un programa transformador i de ruptura amb els estats espanyols i francesos i amb una perspectiva d'alliberament nacional dels països catalans".
El Moianès, tot i ser una comarca petita, "té un context amb diferents fronts de lluita". La creació d’Endavant Moianès se sintetitza en tres premisses: "Enfortir lluites per avançar cap a uns objectius compartits, organitzar-nos més i millor i avançar". D’aquí sorgeix l’eslògan de presentació: "Al Moianès fem un pas endavant. Enfortim les lluites, organitzem-nos, avancem!".
Fins ara, i tal com destaquen des del nucli, l’organització encarregada de dur a terme "aquesta tasca estratègica de pensar quin encaix tenen les lluites i, per tant, dinamitzar-les i impulsar-les" era Arran, que es va constituir a principis de 2020 a la comarca. Ara, però, l’organització juvenil viu un procés de renovació, i s’ha considerat que era el moment adient per crear Endavant Moianès. En aquest sentit, també destaquen que Arran, en tant que organització juvenil, se centra en un subjecte concret —els joves—, mentre que Endavant "aspira a apel·lar el conjunt de la classe treballadora".
Pel que fa a la CUP, "entenem que és la branca institucional del moviment i una eina al servei de l'esquerra independentista". Un dels deures de la formació política és, doncs, "fer la feina a les institucions per generar les condicions per apropar-nos més a l'objectiu, el programa d'alliberament nacional". "Endavant fa feina de ciment entre les diferents lluites", conclouen.
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