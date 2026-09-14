"No m’esperava tan bona acollida": Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
El corredor moianès afronta el repte de completar prop de 4.000 quilòmetres per recaptar fons per a l’ELA
Després les dues primeres setmanes assegura que es troba bé físicament i mentalment, tot i les altes temperatures
Enric Casacuberta, el moianès que està fent la mítica Ruta 66 corrent amb l’objectiu de recaptar el màxim de fons possible per a l’ELA, ja suma més de 400 quilòmetres a les cames dels prop de 4.000 que n’haurà de completar. Després de les dues primeres setmanes de repte, el corredor destaca, sobretot, l’emotivitat de les experiències viscudes i assenyala les altes temperatures com una de les principals dificultats. Tot i això, assegura que tant físicament com mentalment es manté intacte. Des que va sortir de Chicago, aquest dimecres va arribar a Springfield i ara ja ha deixat enrere l’estat d’Illinois per endinsar-se a Missouri.
"Han sigut uns dies molt emotius", assenyala Casacuberta. Des de l’inici del repte, el moianès ha rebut un gran suport dels representants polítics de les localitats per on passa. De tot plegat, però, en destaca especialment l’interès i la resposta de la ciutadania davant la iniciativa. El primer dia de descans des que va començar el repte, el 29 d’agost, va ser dijous passat.
Durant les etapes que ha completat fins ara, les anècdotes tampoc no han faltat. El dia que va completar el recorregut entre McCook i Romeoville va ser escortat per un cotxe de la policia. En una altra jornada, els alumnes d’una escola d’Odell van sortir expressament de les aules per donar-li la benvinguda. "Amb el cas de l’escola se’m va posar la pell de gallina, va ser molt emocionant", confessa.
Tampoc no ha faltat l’oportunitat de conèixer persones durant la ruta. Casacuberta s’ha trobat, per exemple, amb un grup de motoristes alemanys que també recorren la Ruta 66, però ells a bord de les seves Harley, i amb uns ciclistes italians que fan el mateix trajecte en bicicleta. També ha coincidit amb corredors que han volgut acompanyar-lo durant alguns quilòmetres i ha rebut el suport de diversos alcaldes, com el de Gardner.
La societat civil s’ha mostrat solidària amb el repte. De fet, el moianès confessa que "no m’esperava tan bona acollida". La presència de serps ha estat una altra de les sorpreses que s’ha trobat en alguns trams de la ruta.
Fort i amb ganes
Dels primers dies d’aventura, en els quals ja ha sumat més de 400 quilòmetres corrent, Casacuberta assegura que "físicament i mentalment em trobo bé". Tot i això, el moianès explica que els dos primers dies va tenir algunes molèsties al genoll. "Quan em vaig notar dolor, vaig pensar: 'No pot ser'", afegeix. Afortunadament, tot va quedar en un ensurt i ara, malgrat la càrrega que acumula, se sent fort.
"El que m’ha afectat realment ha estat la calor, no n’esperàvem tanta", detalla. En algunes de les etapes, el moianès ha corregut amb 35 graus a ple sol durant més de tres hores, una situació que li ha passat factura. Tot i això, el fet de disposar de l’autocaravana d’assistència en diversos punts l’ha ajudat a aguantar i a mantenir una correcta hidratació.
De cara a les pròximes etapes, Casacuberta espera patir menys per les temperatures i continuar en bones condicions, tant físicament com mentalment.
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