Moià rebrà 1,5 milions de la Generalitat per rehabilitar les Faixes II
La subvenció permetrà completar el finançament d’un projecte de 5,8 milions d’euros
L’Ajuntament preveu completar a finals del 2027 la transformació de l’antiga fàbrica en un centre cultural amb espais per a activitats escèniques, musicals i de dansa
El Govern de la Generalitat ha acordat aportar 1,5 milions d’euros a la rehabilitació d’una de les naus de l’antiga fàbrica de les Faixes, amb l’objectiu de convertir-la en un nou centre cultural de referència per a Moià. Precisament, a finals d’agost, l’Ajuntament va aprovar el projecte executiu de la segona fase de les obres, que concentra el gruix dels treballs després dels enderrocs inicials. La previsió és enllaçar aquesta fase amb la tercera i tenir completament acabat el futur equipament a finals del 2027.
Les obres de les Faixes II van començar el febrer passat amb els treballs d’enderroc, que han de donar pas a la transformació de la part central de l’antiga fàbrica en el futur gran centre cultural del municipi. El projecte donarà continuïtat a la sala que ja es va condicionar fa uns anys en una petita part d’aquest gran recinte de la capital del Moianès.
L’obra es va adjudicar per 5.802.895,43 euros a l’empresa Constructora d’Aro i ja compta amb una subvenció dels fons Next Generation de 2.844.201,69 euros per finançar-ne una part. Tot i que inicialment estava previst que l’import restant s’assumís amb fons propis del consistori, ara la Generalitat hi destinarà 1.500.000 euros. D’aquesta manera, l’Ajuntament haurà d’assumir prop d’1,5 milions d’euros del cost de l’actuació.
Una subvenció exclosa de concurrència pública
El Govern ha aprovat avui mateix la concessió a l’Ajuntament de Moià d’una subvenció exclosa de concurrència pública per un import d’1.500.000 euros per al projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil Les Faixes II durant el bienni 2026-2027, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
Tal com ja ha explicat aquest diari, el projecte consisteix en la recuperació de l’antiga fàbrica tèxtil per transformar-la en un nou equipament cultural i educatiu al servei de la ciutadania. L’actuació preveu la rehabilitació integral de l’antic complex industrial i la seva adequació per acollir-hi activitats escèniques, musicals i de dansa, com també espais destinats a la formació artística i a les activitats de les entitats del municipi.
La finalitat és recuperar un element del patrimoni industrial de Moià i, alhora, dotar el municipi d’un equipament cultural de referència que contribueixi a reforçar l’activitat cultural, educativa i associativa local.
Segona fase, en marxa
L’Ajuntament de Moià va aprovar, en el ple municipal del 26 d’agost, el projecte executiu de la segona fase de les obres, que concentra el gruix de la rehabilitació i està previst que comenci entre finals d’octubre i principis de novembre. Aquesta actuació donarà forma al nou equipament i inclourà el futur teatre, amb 456 butaques i una caixa escènica de 13 metres d’alçada, sis aules per a l’escola de música i dues per a l’escola de dansa, a més dels espais auxiliars. Paral·lelament, es redactarà la tercera fase, que completarà els acabats de l’edifici.
La primera fase, iniciada a començament d’any, ha consistit principalment en enderrocs i actuacions prèvies. El projecte també preveu millores en l’acústica, la climatització, l’aïllament i els tancaments. La planta superior, de moment, quedarà sense rehabilitar i es reservarà per a futurs usos, com ara exposicions o dependències municipals. Tot plegat, amb l’objectiu de tenir el nou equipament completament acabat a finals del 2027.
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