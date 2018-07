IGNIS, JIMNY I VITARA 4X4: 103 Suzukis per prevenir incendis

Un any més, la Diputació de Barcelona engega la campanya de prevenció d'incendis de la Catalunya Central, concretament des de la finca Les Comes de Súria. Accessoris Manresa, concessionari oficial Suzuki a la Catalunya Central, ha entregat un total de 103 unitats de vehicles Suzuki 4x4 als voluntaris que informen de qualsevol incidència dins la ruta que tenen establerta.

La concessió manresana, que va guanyar el concurs de licitació, es fa càrrec de tota la logística de preparació de vehicles, entrega, manteniment i assistència tècnica i d'accident durant tota la campanya, incloent-hi els dies festius. Un cop acabi el període de vigilància, de cara al proper mes de setembre, el concessionari també s'ocuparà de recollir els vehicles per a la posterior venda a clients particulars.



Repartits per tota la província

Els 103 vehicles es repartiran entre totes les comarques de la província de Barcelona: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Amb tot, degut a les condicions orogràfiques de la Catalunya Central les necessitats de vigilància en aquestes comarques són més elevades, motiu pel qual en aquest territori arribaran un total de 61 unitats. En un total de dues jornades s'han fet una sèrie de cursets per explicar les característiques dels vehicles, així com els passos a seguir en cas d'incendi.

Aquest any s'ha afegit un nou model a la llista dels ja coneguts Vitara i Jimny, presents en les entregues d'anys anteriors: el nou Ignis. El petit SUV de 3,7 metres es posiciona com un vehicle àgil i polivalent gràcies al seu motor de 90 cavalls, ideal per fer tasques de vigilància. La resta de models són més coneguts: el Jimny és un tot terreny autèntic amb unes grans capacitats off-road, i gràcies al seu propulsor de 85 cavalls no hi ha terreny que se li resisteixi. I pel que fa al Vitara, s'entregarà en les versions GLE i Turbo, que es posiciona com el vehicle més gran amb 4,17 metres.

Tots els models tenen tracció total 4x4 i, un cop s'acabi la campanya, es podran comprar com a vehicles seminous.