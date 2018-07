Porsche Taycan: Arriba el primer Porsche elèctric

Ara fa uns mesos anunciàvem que Porsche perseguia l'objectiu d'abandonar els propulsors dièsel i electrificar la seva gamma, i recentment la marca ha anunciat que té previst iniciar la producció en sèrie del primer Porsche completament elèctric.

Actualment el prototip elèctric de la marca d'Stuttgart s'anomena Mission E, però Porsche ha anunciat que el model de producció finalment es dirà Taycan. Aquest nom fa referència a l'escut de Porsche -que té la presència, des de l'any 1952, d'un corser aixecant les potes davanteres- i es pot traduir com «cavall jove enèrgic». Segons el president del consell de direcció de la marca, Oliver Blume, el nou esportiu elèctric és «sòlid i fiable, un cotxe que recorrerà llargues distàncies de forma consistent i que simbolitza la llibertat».



Grans prestacions i inversió

Porsche ha anunciat tota una sèrie de detalls del nou model elèctric. Disposarà de dos motors síncrons de funcionament continu (PSM) amb una potència superior als 600 cavalls (440 kW) que acceleraran de 0 a 100 km/h en menys de 3,5 segons i assoliran els 200 km/h en menys de 12. Per si aquestes xifres d'autèntic superesportiu no fossin suficients, cal destacar que el rendiment que oferiran els propulsors elèctrics permetrà realitzar diverses arrencades de forma continuada sense perdre rendiment, i a més la seva autonomia superarà els 500 quilòmetres.

D'altra banda la marca alemanya, que està celebrant el seu 70è aniversari, ha anunciat que fins l'any 2022 té previst invertir més de 6.000 milions d'euros en mobilitat elèctrica, i ha augmentat en 3.000 milions la previsió inicial. D'aquests 3.000 milions extraordinaris, 500 milions s'empraran per al desenvolupament de variants i derivats del Taycan, 1.000 serviran per electrificar i hibridar la gamma ja existent, 700 per desenvolupar noves tecnologies, infraestructura de càrrega i mobilitat intel·ligent, i la resta per a l'expansió dels centres de producció.

L'arribada del nou Taycan comportarà importants modificacions a la seu central -situada a Zuffenhausen- i la creació de 1.200 nous llocs de treball.