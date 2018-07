Toyota Aygo: Petita revolució

Lluny de conformar-se amb l'èxit que suposa aconseguir una quota del 6,6% en el disputat segment A europeu amb més de 85.000 unitats matriculades de l'Aygo, Toyota ha renovat al seu querubí i li ha atorgat optimitzacions en el motor i millores en el tacte de conducció i ha reforçat la seva peculiar imatge.

Sense cap dubte, l'aspecte més personal i diferenciador de l'Aygo és el seu disseny, i especialment la gran X que es dibuixa al frontal. Ara aquest signe ha deixat de ser un gràfic de dues dimensions i ha evolucionat cap a un element estructural tridimensional molt més potent. A més a més, l'ornamentació sota els fars –disponible de color negre o bé platejat– accentua la força de la X i l'amplitud del nou Aygo. La part posterior també acull novetats, com les noves òptiques led que confereixen al model una imatge sofisticada.

Com en qualsevol vehicle del segment A, la personalització és un aspecte indispensable, de manera que el renovat disseny exterior es remata amb una selecció de vuit colors de la carrosseria, dos dels quals són nous i exclusius de les edicions limitades: x-blau metal·litzat per a l'acabat x-clusiv i x-magenta metal·litzat en l'acabat x-cite.

D'altra banda, s'hi afegeixen uns embellidors d'aspecte tècnic per a les rodes i llantes d'aliatge de 15'' amb un disseny específic per a cada acabat, que reforcen encara més la imatge prèmium de l'Aygo.

A l'interior també s'ha adoptat un patró de colors més sofisticat amb el gris quars i el negre piano, i s'han desenvolupat noves tapisseries per als seients, alhora que s'han millorat els gràfics del quadre de comandaments per mostrar un efecte tridimensional i una nova il·luminació.



Encara més eficient

Del motor d'un cotxe urbà, més que prestacions, s'espera suavitat, confort i eficiència. Per això, el guardonat motor Dual VVT-i DOHC de 998 cc, 3 cilindres i 12 vàlvules que Toyota munta en l'Aygo s'ha optimitzat amb l'objectiu de reforçar aquests aspectes. Tot i que ja complia la normativa Euro 6.2, el propulsor ha estat revisat en profunditat per arribar a un equilibri ideal de potència i consum, amb un millor lliurament de parell a règims baixos per poder gaudir encara més conduint entre el trànsit urbà. Arran d'aquestes exhaustives millores, ara el motor desenvolupa 72 CV a 6.000 rpm i 93 Nm de parell a 4.400 rpm.

Però per si tot això no fos suficient, l'Aygo també pot tenir el sistema de transmissió X-Shift. Aquesta caixa manual automatitzada fa servir un control electrònic per sincronitzar el motor i l'embragatge i ofereix un canvi ràpid, precís i, sobretot, molt còmode.

Si se selecciona I (Mode fàcil), M (Manual) o R (Enrere), el vehicle pot avançar com ho faria un automàtic convencional. En la manera E, el sistema selecciona una marxa adequada en funció del pedal de l'accelerador, la velocitat del vehicle i les condicions de conducció.

La transmissió X-Shift incorpora alhora una funció de reducció de velocitat, i a més es pot anul·lar el sistema temporalment mitjançant les lleves situades darrere del volant. Seleccionant el mode M el conductor pot canviar de marxa de manera manual per mitjà de la palanca de canvi o les lleves del volant. Si s'equipa amb la transmissió X-Shift, el nou Aygo consumeix 4,2 l/100 km i genera unes emissions de CO2 de només 95 g/km.

També s'ha modificat la configuració de la suspensió i s'ha actualitzat la direcció, de manera que ara el cotxe reacciona amb més rapidesa i precisió a les accions del conductor i està dotat d'una agilitat encara superior per gaudir conduint en entorns urbans.

Un altre aspecte que incideix positivament en el confort de conducció i la qualitat de vida a bord és la notable reducció del soroll, vibració i aspror que s'ha dut a terme en aquesta renovació de l'utilitari de Toyota. I això és gràcies als nous materials incorporats al quadre de comandament, els pilars davanters, les portes i la redissenyada safata.



Per a tots els gustos

El nou Aygo vol seduir un públic encara més ampli oferint un equipament més complet. Per això, des de la versió d'accés X-Play fins a la variant més exclusiva X-Wave cada versió ha estat concebuda a mida per satisfer els gustos i necessitats de diferents clients potencials. La variant X-Play ja ofereix un amplíssim equipament de sèrie que es pot potenciar en versions superiors o amb els paquets de personalització.

D'aquesta manera, l'Aygo es posiciona com un dels utilitaris més avançats del seu segment, i pot disposar de sistemes com ara Apple CarPlay i Android Auto, càmera de visió posterior, sostre solar X-Sky, sistema d'entrada i arrencada intel·ligents o sistema de seguretat Toyota Safety Sense.