Suzuki Jimny 2018: Autèntic tot terreny

El Jimny és un dels models més mítics de la japonesa Suzuki. La nova generació vol conservar l'esperit aventurer que sempre ha caracteritzat el petit però efectiu 4x4 de la marca, i ho fa apostant per un disseny senzill però reconeixible a simple vista.

La part frontal disposa d'una graella que guanya amplada respecte l'anterior generació però que manté les tradicionals òptiques arrodonides. La posició elevada del para-xocs garanteix una gran altura respecte al terra i un bon angle d'entrada, elements adients per practicar la conducció off-road.

La vista lateral disposa d'una cintura elevada, unes superfícies planes i unes formes encara més quadrades que la generació anterior. A més, els enormes passos de roda aporten una sensació de robustesa similar a la que transmet el Mercedes-Benz Classe G.

Finalment, la part posterior incorpora els llums als para-xocs per tal de protegir-los i facilitar una gran obertura del maleter, que disposa de la característica roda de recanvi.



Interior 'retrofuturista'

L'habitacle del nou Jimny combina els elements més característics del popular model com les esferes del quadre de comandaments típiques dels anteriors Suzuki SJ o una botonera amb disseny retro amb novetats que actualitzen l'aspecte del quadre de comandaments, com ara la pantalla tàctil amb sistema de navegació o el nou sistema d'infoentreteniment amb connectivitat per smartphones.



Gran capacitat tot terreny

La primera generació del popular tot terreny -que va néixer l'any 1970 i responia a les denominacions LJ i SJ- destacava molt positivament pel seu rendiment fora de l'asfalt. Aquesta gran capacitat es va mantenir invariable en la segona generació l'any 1981, que responia a la denominació SJ i Samurai. I la tercera generació -ja coneguda com a Jimny- va rebre l'herència dels seus antecessors l'any 1998.

Aquesta quarta generació pretén mantenir la bona reputació de les anteriors generacions emprant tota una sèrie de tecnologies destinades a garantir una gran capacitat off-road. En primer lloc, el bastidor ha estat fabricat sobre una base de travessers i una senzilla però efectiva suspensió d'eixos rígids.

A més, el nou Jimny inclou tracció total 4x4 i reductora i està associat a un canvi manual de sis relacions.

És de preveure que el nou tot terreny vagi associat al motor tricilíndric d'1.0 litres i 110 cavalls de potència que ja trobem en el Suzuki Baleno o Ignis, tot i que la marca encara no ha aportat dades oficials al respecte. Amb un preu estimat d'entre 14.000 i 19.000 euros, la marca ha anunciat que arribarà als concessionaris el proper mes d'octubre.