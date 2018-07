Mitsubishi Eclipse Cross: Estil i polivalència

Quan Mitsubishi va mostrar l'XR PHEV II Concept al Saló de Ginebra, mai vam pensar que arribaria a convertir-se en un model de producció pel seu disseny arriscat. Però el temps ha donat la raó a la marca dels tres diamants, ja que l'Eclipse Cross és un calc de l'atractiu prototip.

Si bé el frontal encara conserva els trets típics d'un tot camí per la seva envergadura i robustesa, la silueta lateral i la zona posterior es desmarquen completament del que se sol veure en el segment SUV. Destaca especialment la forma de la cintura, que accentua la sensació de moviment, característica dels cotxes amb carrosseria cupè, emfatitzada per l'angle acusat de la finestra posterior, les proporcions del seu voladís o els amples para-xocs.

La part posterior es distingeix per la forta presència d'unes òptiques situades a una altura inusual sobre la motllura que divideix horitzontalment la lluna posterior. Quan s'il·luminen tots els elements, inclosa la llum de fre, es forma una sola barra de llum que baixa cap als laterals i confereixen al conjunt una imatge moderna.



Interior ampli i modern

Malgrat les seves dimensions compactes, l'Eclipse Cross gaudeix d'un habitacle ampli i espaiós. Això és conseqüència d'una generosa distància entre eixos de 2,670 mm i d'una amplada total d'1,805 mm, amb una longitud total de gairebé 4,4 metres. El maleter té una capacitat màxima de 485 litres en les versions amb tracció davantera i de 466 en les de tracció total.

Més enllà de l'espai, Mitsubishi ha volgut oferir una qualitat de vida a bord excepcional en aquest model, començant per oferir uns materials de gran qualitat a tot l'interior. El quadre de comandaments o els panells de les portes estan recoberts d'un material suau amb una textura que recorda a la del cuir, mentre que la tapisseria de cuir autèntic té unes costures de qualitat.

Per reforçar l'aspecte artesanal, el quadre d'instruments, el volant, la consola central i els panells de les portes tenen detalls de carboni i negre piano, mentre que trobem embellidors platejats a la part inferior del quadre de comandaments, a la consola central, als reposabraços de les portes davanteres o a les sortides de ventilació.

La qualitat de vida a bord es deixa notar gràcies als sistemes d'infoentreteniment i connectivitat. Per començar, l'àmplia consola central que divideix en dos el compartiment davanter conté el TouchPad Controller, una nova eina que permet controlar les funcions de so i de connectivitat.

A la part superior del quadre de comandaments s'hi poden trobar els sistemes Smartphone link Display Audio o SDA d'MMC, accessibles des d'una pantalla tàctil de set polzades.



Viatjar és un plaer

Si hem de destacar una cosa de l'Eclipse Cross, és el seu confort. La combinació d'un motor equilibrat i un xassís ben ajustat dona com a resultat un cotxe en el qual és un autèntic plaer devorar quilòmetres.

El nou SUV de Mitsubishi està disponible, de moment, amb un únic motor de gasolina turboalimentat d' 1,5 litres que té 163 cv, acoblat a una caixa de canvis que pot ser manual de sis velocitats o automàtica de variador continu. En aquest últim cas es pot optar, a més, per una tracció total intel·ligent, que és exactament la versió que vam tenir per a la prova. El motor no destaca especialment per la seva entrega de potència ni pel seu baix consum quan se li exigeix, però sí que és notable el seu funcionament agradable i la suavitat en ritmes normals.

El que ens va semblar excel·lent és la capacitat de tracció d'aquest model, herència de la tradició tot terreny de la marca japonesa. El secret d'aquesta efectivitat és el sistema Super-All Wheel Control exclusiu de Mitsubishi, que distribueix el parell cap al tren posterior en la mesura que és necessari segons les condicions de la conducció. A més, incorpora, entre altres funcions, el control actiu del desviament de la direcció, o el control actiu de deriva, de manera que aconsegueix gestionar l'entrega de parell i la força de frenada en cada roda posterior per separat per tal d'ajudar el vehicle a comportar-se de la forma que el conductor desitja; per això fa servir informació sobre l'angle de la direcció, l'índex de desviament de la direcció, el parell de la transmissió, la força de frenada i la velocitat de la roda per determinar amb precisió què ha de fer el conductor i el comportament del vehicle.

L'S-AWC ofereix tres modes de conducció. En circumstàncies normals, el sistema 4WD utilitza la manera Auto per gestionar el parell i aconseguir el màxim estalvi de combustible; si troba una superfície amb adherència reduïda automàticament assigna més parell a les rodes posteriors per millorar l'estabilitat del vehicle. El mode neu és per a superfícies nevades i altres superfícies lliscants, mentre que el mode grava proporciona tracció total 4WD en terrenys difícils, carreteres en mal estat o per circular sobre fang. La capacitat tot terreny d'aquest sistema complex de tracció intel·ligent ve acompanyada d'una suspensió perfectament calibrada: els amortidors davanters i del darrere de l'Eclipse Cross utilitzen vàlvules de comprovació de resposta ràpida per millorar l'amortiment. Això millora la conducció en línia recta i aporta una sensació de conducció més directa, alhora que resulta molt efectiva quan s'abandona l'asfalt i es condueix per zones compromeses.



Seguretat garantida

Un altre aspecte a destacar de l'Eclipse Cross és que ve totalment equipat amb l'última tecnologia de seguretat intel·ligent de Mitsubishi. Gaudeix de sistemes que prediuen situacions que poden desembocar en un accident i ajuden el conductor a evitar-les. Entre aquests sistemes destaquen tecnologies com el sistema de mitigació de col·lisió frontal, el sistema d'alerta de sortida de carril, el sistema de detecció d'angle mort i el sistema d'alerta de trànsit del darrere. També disposa de control de velocitat de creuer adaptatiu, sistema de mitigació d'acceleració no intencionada o càmera de visió 360 graus, entre molts altres elements.