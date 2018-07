BMW X5: Més gran, imponent i tecnològic

L'any 1999 BMW presentava la primera generació de l'X5, el seu SUV més polivalent. Ara, després de tres generacions i amb gairebé vint anys d'història, la marca bavaresa presenta la quarta generació del model, que arrencarà la seva vida comercial el proper mes de novembre.

Respecte del seu predecessor, la longitud ha crescut 36 mm (4,92 m), l'amplada 66 mm (2 m) i l'altura 19 mm (1,74 m). A més, la distància entre eixos també ha augmentat 42 mm, de manera que millora notablement l'habitabilitat. Pel que fa a l'estètica, el nou tot camí guanya molta presència amb una part frontal que augmenta la mida de la clàssica graella de BMW en forma de ronyó i uns fars amb tecnologia LED de sèrie. El lateral és més robust i pot incorporar llantes de fins a 22 polzades, i la part posterior adopta el llenguatge de disseny de la marca i ofereix una porta del maleter dividida en dues seccions.

Pel que fa a l'interior, aquest també s'ha redissenyat per incloure-hi nous seients, materials i un sistema d'entreteniment per als seients posteriors amb pantalla tàctil de 10,2 polzades. També disposa de dues pantalles de 12,3 polzades, una primera situada al quadre de comandaments i una segona que fa les funcions de quadre d'instruments i que BMW anomena Live Cockpit Professional. Per si aquest desplegament tecnològic no fos suficient, la marca també ofereix un Head Up Display i control per veu o per gestos.

L'habitabilitat del nou tot camí de la marca bavaresa millora notablement gràcies al creixement en totes les cotes, i ofereix un maleter de 645 litres (ampliable a 1.860 si abatem els seients posteriors en configuració 40:20:40) i una tercera filera de seients per acollir fins a set ocupants.



Noves solucions dinàmiques

L'X5 estrena una sèrie de novetats que el fan més àgil i polivalent, com ara la suspensió pneumàtica de doble eix, la direcció activa integral i el paquet Off-Road, que disposa de quatre modes de conducció per modificar els paràmetres d'altura, de tracció, de resposta de l'accelerador i de la caixa de canvis a l'hora de conduir sobre sorra, roques, grava o neu.

També estrena la darrera generació del sistema BMW xDrive, un sistema de tracció intel·ligent que permet repartir el parell entre les rodes davanteres i posteriors de forma més eficient. Aquest sistema ofereix una configuració de propulsió per l'eix posterior i un bloqueig del diferencial posterior amb control electrònic.

La gamma de motors del nou X5 és formada per tres motors de sis cilindres en línia, un de benzina i dos de dièsel. Pel que fa al propulsor de benzina xDrive40i, eroga 340 cavalls i anuncia un consum mixt d'entre 8,5 i 8,8 l/100km. Pel que fa als motors de dièsel, l'xDrive30d entrega 265 cavalls i un consum d'entre 6 i 6,8 litres, mentre que la versió M50d té una potència de 400 cavalls i un consum de 6,8 i 7,2 l/100 km. Tots els motors estan associats a una transmissió automàtica Steptronic de vuit velocitats de sèrie i compleixen la normativa d'emissions EU6d-TEMP.



Tecnologia d'avantguarda

El nou tot camí bavarès s'apropa a la conducció autònoma gràcies a l'ús del sistema Driving Assistant Professional. Aquest sistema incorpora el control de creuer actiu, l'assistent de canvi de carril, l'assistent de col·lisió lateral, l'advertència en encreuaments, prioritats i direccions prohibides o l'assistent d'aparcament, que actua sobre l'accelerador, els frens i la direcció. Finalment, també hi suma l'assistent d'aturada d'emergència, tecnologia que s'estrena en aquest model. Quan el conductor detecta problemes de salut que li impedeixen continuar la marxa, el sistema s'activa mitjançant el fre de mà i fa de manera automàtica una aturada al propi carril o al voral de la carretera. Alhora, activa les llums d'emergència i, gràcies a la funció de trucada d'emergència intel·ligent, avisa els serveis d'emergència del problema i la ubicació del vehicle.