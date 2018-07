Esportivitat, estil i tecnologia

Audi A1 Sportback

L'any 1999, la marca alemanya Audi innovava en el segment dels models utilitaris amb l'arribada de l'Audi A2, un vehicle absolutament revolucionari i fabricat en alumini que, malgrat tot, no va gaudir d'un gran èxit comercial. L'any 2005 la marca finalitzava la seva producció i cinc anys més tard arribaria el primer Audi A1, un urbà molt més exitós. Ara, vuit anys després d'aquell moment, arriba la segona generació del petit urbà, que suposa tota una revolució tecnològica i actualitza el seu disseny mantenint els trets característics de l'anterior model.

En primer lloc, el nou A1 Sportback ha crescut significativament, passant d'una longitud de 3,97 m als 4,03 de la nova generació. Les altres mesures (1,74 d'amplada i 1,43 d'altura) gairebé romanen invariables, però en línies generals fan que el model sembli més esportiu i estilitzat. A aquesta esportivitat hi contribueixen uns fars davanters amb tecnologia LED inspirats en el món de la nàutica, uns voladissos molt curts, la graella frontal Audi Singleframe (que disposa de tres escletxes que rememoren l'Audi Sport Quattro) o les entrades d'aire de la part lateral del para-xocs.

La vista lateral també resulta molt dinàmica, gràcies al pilar C inclinat o als grans passos de roda. Finalment, la part posterior té uns pilots amb tecnologia LED i formes més anguloses que el seu predecessor i un para-xocs esportiu. D'entrada, l'A1 Sportback ofereix una gamma cromàtica amb deu colors diferents i opcionalment el sostre pot anar pintat en una tonalitat diferent, així com els retrovisors o l'aleró, entre altres elements.



Interior esportiu i tecnològic

Si bé la part exterior del nou A1 Sportback és en certa mesura continuista, l'habitacle evoluciona notablement i ofereix «l'interior més esportiu de la classe compacta», segons indica la pròpia marca. En efecte, la majoria d'elements del quadre de comandaments estan orientats cap al conductor, i les sortides d'aire, el quadre d'instruments digital, la il·luminació ambiental amb 30 colors i la pantalla central MMI Touch atorguen al nou utilitari de la marca un disseny molt dinàmic i personal.

Els d'Ingolstadt han sabut combinar un disseny esportiu amb una habitabilitat millorada, que gràcies a les noves mesures ara ofereix una capacitat del maleter de 335 litres (ampliables a 1.090 si abatem els seients) i un espai millor per a les cames i el cap en les places posteriors.

Però el nou Audi A1 no només destaca pel seu disseny o l'esportivitat, sinó per la seva tecnologia. L'Audi Virtual Cockpit amb pantalla de 10,25 polzades i el volant multifunció és de sèrie en totes les versions, però a més el nou utilitari alemany s'ofereix amb el sistema MMI, que, segons versions, pot tenir una pantalla central tàctil de 10,1 polzades i control per veu.

Seguretat i eficiència

Tot i tractar-se del model més petit de la marca, Audi no ha volgut oblidar-se de la seguretat i l'ha dotat d'elements propis de segments superiors, com per exemple l'assistent de sortida de carril, l'Audi pre-sense front que inclou la frenada d'emergència, el control de velocitat adaptatiu o l'assistent d'aparcament amb càmera.

A la gran eficiència del model hi contribueix la seva estudiada aerodinàmica –que ofereix un coeficient Cx de tan sols 0,31– i una gamma de motors que, tot i que la marca no la ha arribat a especificar, tindrà potències d'entre 95 a 200 cavalls amb turbo, injecció directa i filtre de partícules com a denominador comú.

A més, es podrà escollir amb un canvi de marxes manual o dos d'automàtics, un S-Tronic de set marxes i un S-Tronic de sis pel model topall de gamma.

L'esportivitat exterior i interior es transmet també al comportament general, que conté diversos elements que fan la seva conducció àgil i dinàmica. A la suspensió esportiva se sumen unes llantes que poden arribar a les divuit polzades i els paquets dinàmics, que tenen discs de fre sobredimensionats i pinces de color vermell, amortiguació regulable o l'Audi Drive Select. Tot plegat, un conjunt renovat que vol posicionar-se com un dels models més tecnològics i esportius del segment, i que estarà disponible en els concessionaris durant la tardor d'enguany.