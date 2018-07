Renovació urbana

Jeep Renegade 2019

El SUV més petit de la marca americana Jeep ha viscut recentment una renovació que afecta el seu disseny i les mecàniques disponibles. Estèticament el petit tot camí adopta un aspecte més urbanita tot i mantenir el llenguatge de disseny típic de la marca Jeep.

Els elements més destacables del frontal són els nous fars rodons amb tecnologia led que augmenten en un 50% la capacitat lumínica i una graella actualitzada que continua protagonitzada per les set ranures clàssiques de la marca. El disseny lateral està presidit pels imponents passos de roda trapezoïdals i per unes noves llantes de fins a 19 polzades, mentre que a la part posterior en destaquen els fars led en forma de lletra X.



Nous motors benzina

Mecànicament una de les principals novetats és l'arribada de dos nous motors turbo de benzina. El primer és un motor d'un litre que entrega 120 CV i 190 Nm de parell, mentre que el segon cubica 1,3 litres i pot entregar 150 o 180 cavalls, amb un parell de 270 Nm. A més, l'oferta mecànica es veu complementada per dos motors dièsel MultiJet II, el primer dels quals és un 1,6 de 120 cavalls i el segon un 2.0 de 140 o 170 cavalls. Si bé els motors menys potents disposen de tracció davantera, el motor benzina de 180 cavalls disposa de tracció total. Finalment, pel que fa a l'aspecte mecànic, segons les versions, els diferents propulsors poden anar associats a un canvi manual de sis velocitats, a un d'automàtic de doble embragatge o a un d'automàtic amb convertidor de parell i nou velocitats.

Rendiment tot terreny

Jeep no ha volgut oblidar la seva tradició 4x4 a l'hora de redisse-nyar el Renegade, de manera que els sistemes Jeep Active Drive i Jeep Active Drive Low garanteixen la màxima adherència en qualsevol circumstància. A més, gràcies al sistema Selec-Terrain és possible adaptar el vehicle a totes les superfícies, com ara neu, sorra i fang. Finalment, un altre dels aspectes destacables del nou SUV és el seu equipament, que disposa del sistema de connectivitat Uconnect amb pantalla tàctil i navegador, alerta de canvi de carril o reconeixement de senyals, entre altres elements.