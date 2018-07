Luxe i esportivitat en format cupè

BMW Sèrie 8

Durant els anys 90 BMW disposava al seu catàleg de la Sèrie 8, un cupè de dues portes i disseny esportiu que va enamorar pel seu disseny i per la suavitat dels seus potents motors. Ara, gairebé vint anys després de la fi de la seva comercialització, la marca bavaresa recupera la denominació Sèrie 8 per reviure el mític model.

La Sèrie 8 sempre ha sigut un model esportiu però alhora elegant, un cupè de grans dimensions que prioritza el confort davant l'esportivitat, però sense descuidar les prestacions.

El nou model manté aquest esperit, amb un disseny baix, una silueta allargada amb una superfície vidrada estreta i una llarga distància entre eixos. De fet, les mesures de la Sèrie 8 (4,84 m de llarg, 1,90 d'amplada i tan sols 1,34 d'alçada) el converteixen en un model molt estilitzat.



Un disseny musculós i elegant

La part frontal està presidida per unes entrades d'aire de disseny esportiu, pels dos tradicionals ronyons i per uns fars amb tecnologia led, que són els més prims que BMW ha fabricat. La part lateral té un disseny que serviria per definir exactament allò que hauria de ser un cupè: un vehicle amb un capó molt llarg, una cintura molt elevada amb uns grans passos de roda (capaços d'encabir llantes de fins a 20 polzades) i unes formes musculoses però elegants.

I finalment la part posterior ofereix també unes línies horitzontals i diagonals que emfatitzen l'amplada de la Sèrie 8, unes òptiques led allargades que s'integren en el lateral de la carrosseria, un aleró integrat en la porta del maleter i uns tubs d'escapament de grans dimensions i amb acabat cromat.

La marca bavaresa s'ha esforçat notablement a l'hora de dotar el seu nou cupè d'un elevat nivell de confort i eficiència, de manera que els baixos estan pràcticament segellats, les entrades d'aire disposen d'un control actiu i la resistència aerodinàmica s'ha treballat especialment amb l'objectiu de millorar el confort de marxa.



Luxe i esportivitat per a l'interior

Si l'exterior de la Sèrie 8 destaca per la seva elegància, l'interior no queda enrere i ofereix un estil minimalista, relaxant i luxós. Els seients esportius estan entapissats amb cuir Vernasca i els reposacaps estan integrats en les places posteriors.

Com no podia ser d'una altra manera, els elements d'equipament de l'habitacle són d'autèntic luxe, i destaquen especialment els seients climatitzats, el sistema de so signat per Bowers & Wilkins Diamond, el sistema d'instrumentació digital BMW Live Cockpit Professional amb pantalla de 12,3 polzades, una pantalla central de 10,25 polzades amb control gestual o per veu, el Head-Up Display o el sistema de conducció semiautònoma.

En aquest sentit la dotació d'equipament de la Sèrie 8 en matèria de seguretat també és extensa i impressionant, i disposa d'elements com el sistema Driving Assistant Professional amb control de creuer adaptatiu, l'assistent de marxa enrere, el sistema de manteniment de carril, la frenada d'emergència, l'ajuda a la maniobra d'evasió o un innovador avisador de prioritat en encreuaments, direccions prohibides o distància de seguretat.

Motors potents i eficients

Un gran cupè com aquest ha de disposar d'un gran motor, de manera que la marca alemanya l'ha dotat amb un propulsor V8 de benzina de 4,4 litres de cilindrada que desenvolupa una potència de 530 CV entre 5.500 i 6.000 revolucions i un parell de 750 Nm entre les 1.800 i les 4.600 revolucions. Amb aquestes impressionants xifres de potència no és d'estranyar que aquesta versió, anomenada M850i xDrive Cupè, acceleri de 0 a 100 km/h en tan sols 3,7 segons.

A la gamma també s'hi suma un propulsor dièsel, però en aquest cas es tracta d'un sis cilindres en línia corresponent a la versió 840d xDrive cupè. Amb una cilindrada de tres litres, ofereix 320 CV i un parell de 680 Nm, disponibles des de tan sols 1.750 revolucions. Accelera de 0 a 100 km/h en tan sols 4,9 segons i, de la mateixa manera que en el cas del motor de benzina, compleix la normativa Euro 6d-TEMP.

Xassís d'alt rendiment

El comportament d'un vehicle d'aquest estil sol ser el seu gran handicap, de manera que els enginyers de BMW s'han esforçat especialment per aconseguir un caràcter esportiu i dinàmic. En primer lloc, la tracció intel·ligent a les quatre rodes xDrive millora l'agilitat de la Sèrie 8, la qual cosa, sumada al bloqueig del diferencial posterior, a la suspensió Adaptative M amb amortidors controlats electrònicament i a la direcció activa integral, assegura un comportament excel·lent en qualsevol circumstància. En aquest sentit, i per evitar les incòmodes inèrcies típiques dels revolts, la Sèrie 8 incorpora el sistema d'estabilització del balanceig actiu, que compensa la inèrcia de la carrosseria a altes velocitats i agilitza les entrades i sortides dels revolts. Finalment, la marca també ha optat per incloure tota una sèrie d'elements realitzats en fibra de carboni amb l'objectiu de reduir el pes del conjunt. Es tracta del sostre, les reixes de les entrades d'aire, els retrovisors, l'aleró i el difusor posterior, que formen part del paquet opcional de fibra de carboni.