Un SUV de veritat

Renault Koleos

A simple vista ja s'aprecia, però un no arriba a ser conscient de com ha canviat el Renault Koleos fins que no el prova. Vam tenir l'ocasió de fer-ho durant la presentació internacional del model, però ara l'hem pogut provar a fons, i hem arribat a la conclusió que aquest SUV tan sols conserva el nom del seu predecessor.

I és que tota la resta s'ha millorat fins al punt que costa relacionar-lo amb el model anterior. Aquest cotxe s'ha dissenyat de dins a fora, pensant sempre en oferir el màxim confort als seus passatgers. La distància entre eixos de 2.170 mm, per a una longitud total de 4.670 mm, és una de les més llargues de la categoria, la qual cosa permet que aquest tot camí ofereixi una habitabilitat de rècord. Amb 289 mm d'espai disponible per als genolls, les places posteriors ofereixen el millor espai de la categoria. I tot amb un generós maleter de 579 litres.



Comoditat per sobre de tot

En pocs cotxes hem viatjat tan còmodes com en les places posteriors d'aquest tot camí, i és que el SUV més gran de Renault ofereix un confort de marxa que gairebé no té rival. Per descomptat, les places davanteres, i especialment el lloc de conducció, brinden també un confort digne de les millors berlines del mercat.

La qualitat de vida a bord que ofereix ja de per si el Koleos es multiplica si parlem, com és el cas del cotxe de prova, de la versió Initale Paris, la més equipada de la gamma d'aquest model.

Aquesta variant llueix un aspecte exterior únic gràcies al seu color negre metal·litzat ametista, a la il·luminació led, a les llantes de 19 polzades diamantades, a l'acabat de la graella frontal i al seu embellidor lateral cromat, entre altres elements. Però si en alguna cosa destaca aquesta versió és en el seu interior, on s'utilitza tapisseria de cuir napa, reposacaps envoltants, volant i palanca de canvis de pell, quadre d'instruments revestit de cuir, seients davanters calefactables i ventilats amb reglatge elèctric, vidres laterals laminats per a la millora del confort acústic, targeta mans lliures específica Initale Paris, sistema de connectivitat R-Link amb pantalla de 8,7 polzades i un inigualable sistema d'àudio signat per Bose i amb 13 altaveus d'elevades prestacions.



Un motor suau i prestacional

La nostra unitat de proves també disposava del motor més potent de la gamma Koleos. Es tracta de l'1.0 dCi de 175 CV lligat al canvi automàtic de variador continu X-Tronic i a la tracció total intel·ligent. Gràcies al sistema All Mode 4x4-i assegura una supervisió constant de l'adherència entre les rodes i el terra, la qual cosa garanteix una tracció ideal en qualsevol circumstància.

A través d'un comandament és possible escollir entre els diferents modes de transmissió; en primer lloc la tracció davantera 2WD, en segon lloc el sistema de tracció total 4WD Auto; i finalment la posició 4WD Lock. El sistema Auto permet al cotxe connectar la tracció total quan ho considera necessari en funció de les condicions d'adherència, mentre que el sistema Lock està pensat per a condicions de baixa adherència (neu, fang, terra o sorra) i per circular a baixa velocitat (sempre menys de 40 km/h), ja que la tracció queda bloquejada i el repartiment de la força del motor és d'un 50-50 entre l'eix davanter i el posterior.

Però, més enllà del que sigui capaç de fer aquest cotxe fora de l'asfalt, nosaltres destacaríem el seu insuperable comportament en carretera, on es mostra ferm, segur, confortable, eficient i silenciós.