Tinc un cotxe dièsel: com m'afectarà?

El Govern sembla decidit a equiparar d'aquí a poc temps la fiscalitat del diésel i la gasolina, i recaptar així 2.100 milions d'euros. Aquesta mesura farà que el gasoil pugi 9,55 cèntims d'euro per litre. D'aquesta forma s'igualaran els impostos, ja que el de la gasolina arriba ara mateix als 40,25 cèntims per litre, i el gasoil als 30,7 cèntims.

Això afectarà molts conductors, ja que set de cada 10 cotxes nous venuts en els últims anys a l'Estat eren dièsel. Malgrat tenir un cost major, omplir el dipòsit costava menys i el combustible aguantava més. No obstant això, el cas Volkswagen destapat en 2015 i el gas nociu, i malt vist, NOx han fet caure la reputació del dièsel. A més, les ciutats han tancat el pas dels automòbils de gasoil més antics al centre, perquè contaminen un 97% més que els fabricats el 2018.

Per aquests motius, les vendes d'aquests turismes han anat baixant els últims anys. Així i tot, els fabricants asseguren que els motors d'aquest tipus segueixen sent eficients. Segons ells, els diésel emeten el just i els consumidors els hi poden permetre gràcies al seu cost econòmic.



Baixada del valor de mercat

El 'dieselgate' ha incentivat la decisió de l'Executiu de Pedro Sánchez, que ha assegurat a través de diferents veus que "el diésel té els dies comptats". De moment no hi ha data fixada per a la seva possible prohibició, però sí s'aniran retirant de la circulació. Això repercutirà en el valor de mercat de tots els diésel, per la qual cosa si s'ha comprat recentment un cotxe de gasoil, el seu preu en una futura venda serà menor.

En cas de voler desfer-se del diésel, l'opció més escollida en aquests moments és la de gasolina. I les versions bi-fuel també estan sent molt demandades, que inclouen autogás o gas natural comprimit. Això sí, el preu d'aquests vehicles puja considerablement, igual que quan s'afegeix tecnologia: híbrids, híbrids 'endollables' i elèctrics purs.