Lexus ES, Peugeot 508 i Kia Ceed se sumen a la lluita del Cotxe de l'Any dels Lectors

Amb l'inici de la votació de juliol, el Premi Cotxe de l'Any dels Lectors de Premsa Ibèrica i La Vanguardia afronta la recta final d'aquesta primera fase de votacions mensuals. Una sèrie d'eleccions parcials per la qual ja han passat 18 automòbils que s'han sotmès a l'anàlisi dels usuaris, els quals han anat decantant-se pels seus models favorits des que va començar aquesta dissetena edició d'aquests guardons a l'inici de l'any.

En la setena votació mensual, ja en marxa a la pàgina web mejorcoche.epi.es, tres nous models presenten la seva candidatura al premi. Peugeot 508, Lexus ES i Kia Ceed s'uneixen a la llista de candidats, per afrontar aquest primer tràmit que els pot facilitar l'accés a una de les sis places disponibles en la votació final de la qual sortirà el nou Cotxe de l'Any dels Lectors.

D'una banda, la gamma de berlines de luxe Lexus es completa amb l'arribada de l'ES. Es tracta d'una variant intermèdia del catàleg japonès situada entre els GS i els grans models de representació LS. Encara que aquest model es troba ja en la seva setena generació, es presenta com un vehicle inèdit al mercat europeu, al que s'incorpora sota una configuració sedán de quatre portes de gairebé 5 metres de longitud al més pur estil Gran Turisme, i en una única motorització híbrida.

Així mateix, el nou Peugeot 508 és un clar exemple de com ha evolucionat el segment de les berlines mitjanes. D'aquesta manera, el 508 s'incorpora a la tan de moda tendència de les berlines de silueta coupé, amb una atractiva línia caracteritzada per la baixa altura de la seva carrosseria en la qual destaquen les reduïdes superfícies amb vidre o les seves portes sense marc per a les finestretes. L'habitacle del 508 compta amb una evolucionada versió del lloc de comandament Peugeot i-cockpit, mentre que l'oferta de propulsors compta amb dues versions de gasolina PureTech i altres tres diésel BlueHDI de fins a 225 CV.

El Kia Ceed s'encarrega de tancar la llista de candidats al juliol, amb una avançada proposta per al mercat dels compactes. Construït sota la nova plataforma K2 de Kia, el Ceed compta amb un desenvolupament específic per al mercat europeu. Aquesta nova generació guanya en grandària exterior i habitabilitat, alhora que reforça les seves possibilitats de connectivitat i seguretat, gràcies a una completa dotació d'assistència a la conducció de sèrie.