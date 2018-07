La millor opció de la llista és, sens dubte, el Mazda MX-5, concretament en la seva versió amb sostre dur anomenada RF. Amb un preu de 28.050 euros, un canvi manual de sis velocitats i uns motors de benzina que eroguen 131 o 160 CV, l'MX-5 és un cotxe amb què el més important no és arribar a la destinació en concret, sinó allargar el camí tant com sigui possible per gaudir de la conducció.