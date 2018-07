Més connectivitat i exclusivitat

Peugeot 208 Signature

El 208, l'utilitari de la marca francesa Peugeot, ha destacat sempre per les seves grans possibilitats de personalització. Precisament en aquest sentit la marca del lleó acaba de presentar una nova sèrie especial per al 208 que millora el seu equipament i disseny amb elements que incrementen el seu confort, tecnologia i dinamisme.

Es tracta de la sèrie especial Signature, que s'identifica pels seus retrovisors exteriors abatibles amb el color de la carrosseria i els intermitents integrats, la graella cromada que la marca denomina Equalizer, les inscripcions Signature als laterals de la carrosseria i les llantes de 16 polzades Titane, de color gris Hephaïs i que reforcen la seva estètica.

L'interior d'aquesta nova versió està presidit pel revolucionari lloc de conducció Peugeot t-Cockpit, que disposa d'una instrumentació de tipus Head Up Display amb una pantalla LCD que reflecteix dades importants durant la conducció com ara la velocitat, i permet la seva consulta sense necessitat d'apartar la mirada de la car-retera. També protagonitza l'habitacle la seva gran pantalla de set polzades, amb la qual es gestionen el sistema multimèdia, el navegador i les aplicacions de l'smartphone, gràcies a la tecnologia Mirror Screen i a la compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto. Però l'interior de la versió Signature no només modifica el seu equipament tecnològic, sinó que també vol aportar un toc diferenciador en el terreny estètic. Així, els embellidors cromats de les sortides d'aire o la palanca de canvis són elements distintius d'aquesta versió, i volen reforçar el caràcter esportiu del model.



Motors molt eficients

Els propulsors d'aquesta versió específica es mostren especialment eficients. Si optem pel dièsel, la mecànica BlueHDi de 100 CV està associada a un canvi manual de sis velocitats i registra unes emissions de tan sols 97 g/km de CO2. Si preferim escollir un propulsor de benzina, els tricilíndrics PureTech estan disponibles amb 82 i 110 CV, i aquest dar-rer també està disponible amb el canvi manual de sis velocitats.

La versió Signature està disponible des de 13.690 euros.