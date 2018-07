Plaer a cel obert

Els millors descapotables del mercat

Amb l'arribada de l'estiu l'aire condicionat es fa imprescindible a l'hora de conduir, i accedir a un vehicle que ha estat estacionat al sol pot arribar a ser un malson. Però les elevades temperatures i el bon temps poden ser uns grans aliats si disposem d'un cotxe descapotable amb què gaudir, a cel obert, d'un trajecte relaxant durant el vespre d'un dia d'estiu. Per aquest motiu us proposem una llista amb els cinc millors descapotables que actualment es troben al nostre mercat, però com que diverses marques de luxe ofereixen al seu catàleg models descapotables amb un preu que supera les sis xifres, hem fixat una quantitat màxima de 50.000 euros a l'hora d'elaborar aquesta llista.

Generalment aquest tipus de carrosseria té la particularitat d'oferir una practicitat molt limitada. Les capotes resten espai al maleter i la majoria de models són biplaça, per bé que alguns n'ofereixen quatre però tenen una habitabilitat posterior força reduïda. Per aquest motiu no hem inclòs models com ara els Audi A3 i A5 Cabrio, els BMW Sèrie 2 i Sèrie 4 Cabrio, el Ford Mustang o el Mini Cabrio en aquesta llista.

Així doncs, el líder indiscutible de la llista és el Mazda MX-5 RF, que amb una tarifa inicial de 28.050 euros es posiciona com una de les opcions més interessants per gaudir al volant a cel obert. En segona posició trobem l'Abarth 124 Spider, el germà «esportiu» del Fiat 124 Spider i que està basat en l'esmentat Mazda MX-5. Amb un preu de partida de 34.300 euros, la posada a punt d'aquest biplaça està molt treballada, i ofereix elements com un diferencial autoblocant, uns amortidors signats per Bilstein o frens de la marca Brembo. Tanca el podi el Nissan 370 Z Roadster, que, tot i acusar una marcada experiència -data de l'any 2009-, gràcies al seu motor atmosfèric 3.7 V6 de 328 CV, és el model més potent de la llista.

Ja fora del podi trobem l'Audi TT Roadster, que en la seva versió bàsica entrega 180 CV i gràcies al seu gran equipament és el model més racional de la llista. Finalment, el darrer model és el petit Smart Fortwo Cabrio, i és que per tan sols 15.865 euros permet gaudir d'una conducció a cel obert i d'unes mesures que el fan molt pràctic a l'hora de circular per la ciutat.