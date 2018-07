La connectivitat del futur

Sistemes Multimèdia d'Opel

Els sistemes de connectivitat i infoentreteniment cada cop són més presents i importants en el món de l'automoció, i Opel ha presentat la seva aposta per la propera generació de sistemes de navegació i serveis connectats, que veurà la llum a final d'any en l'Insignia, el model més luxós de la marca. Els nous sistemes, anomenats Multimedia i Multimedia Navi Pro, aniran substituint progressivament els actuals sistemes Opel OnStar i disposaran d'una gran pantalla tàctil de vuit polzades i d'un panell d'instruments d'alta resolució que, en el cas del sistema Multimedia Navi Pro, es podrà millorar equipant el sistema Head Up Display.

La marca anuncia que serà possible connectar dos telèfons al vehicle mitjançant el Bluetooth, l'USB o els coneguts sistemes Android Auto o Apple CarPlay, però a més el sistema Navi Pro oferirà un servei de navegació connectada que permet actualitzar els mapes o realitzar cerques sobre destinacions, informació sobre estacionaments, o preus dels carburants. També serà possible disposar d'un mapa en 3D i, si connectem el nostre mòbil, informació del trànsit en temps real i actualitzada per tal d'obtenir rutes alternatives més ràpides. El sistema millorarà la interfície home-màquina (HMI) gràcies a un accés més ràpid i intuïtiu des de la pantalla d'inici amb un disseny similar al d'una tauleta, però Opel també hi inclourà els controls per veu.



Cinc usuaris diferents

El sistema Multimedia Navi Pro permetrà personalitzar cadascun dels perfils d'usuari, amb un total de cinc configuracions diferents. Entre d'altres, es podran modificar aspectes com la climatització, l'equalitzador del sistema de so, les destinacions preferides o els punts d'interès. Es preveu que en noves evolucions es millori la capacitat de cerca i de guiatge a la destinació en funció de les preferències de conducció de cada usuari. La gamma de models Insignia, composta pels Grand Sport, Sport Tourer, Country Tourer i GSi, rebrà aquests nous sistemes a final d'aquest 2018, però la resta de la gamma els rebrà de mica en mica al llarg del proper any 2019.