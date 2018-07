Polivalència tot terreny

Skoda Karoq i Kodiaq

El segment dels tot terrenys s'ha convertit en un element vital per a cadascun dels integrants de la indústria de l'automòbil. Una rellevància que ha portat la totalitat de les marques a apostar per un nínxol de mercat que fins fa uns anys era residual a Europa. Un clar exemple d'aquesta afirmació és la decidida aposta off-road realitzada per Skoda.

Sota la direcció del Grup Volkswagen, la marca txeca ha desenvolupat una interessant gamma SUV formada pels models Karoq i Kodiaq. Uns models que tenen una àmplia família de cosins germans procedents d'altres marques com Seat o Volkswagen, amb els quals comparteixen una bona gamma de components. Però la marca txeca ha sabut posicionar de manera intel·ligent les seves propostes off-road atorgant-los un caràcter específic.



Versions especials

El Kodiaq es va estrenar gairebé fa dos anys, però ara Skoda ha decidit anar més enllà en el desenvolupament del seu SUV més gran i equipat, reforçant el catàleg amb les versions especials Scout i Sportline. Totes dues propostes, que tenen un marcat caràcter aventurer i esportiu, es diferencien de la resta de la gamma per la seva estètica i equipament específics. Així, els para-xocs, les motllures, les barres del sostre o les carcasses dels retrovisors (cromades en la versió Scout i de color negre brillant en la variant Sportline) són exclusius d'aquestes versions especials. També equipen fars davanters amb tecnologia full-LED, antiboires amb il·luminació en revolts i llantes d'aliatge de 19 polzades de sèrie.

L'equipament interior també inclou determinades singularitats i totes dues variants ofereixen de sèrie seients calefactables entapissats en Alcàntara, pedals d'acer, motllures decoratives, llums LED i porta del maleter elèctrica. Per reforçar l'enfocament esportiu de la versió Sportline s'ha optat per equipar uns atractius seients esportius i tèrmics davanters, volant de cuir i revestiment en Alcàntara a les portes i els laterals. Per la seva banda, l'Scout ofereix una gran quantitat d'espai interior, pensat per garantir la màxima comoditat, amb seients per a un total de set ocupants.

Pel que fa a les motoritzacions, les dues versions disposen de propulsors de benzina TSI d'1,4 litres i 150 CV i de 2.0 litres i 180 CV. En dièsel tots dos acabats comparteixen el motor 2.0 TDI de 150 CV. A més, totes les opcions mecàniques poden anar associades a la transmissió DSG de sis o set velocitats. Si bé en el cas de l'Scout la tracció total va sempre associada a tots els seus motors (inclosa una segona versió 2.0 TDI de 190 CV), en el cas de l'Sportline el motor 1.4 TSI va associat a la tracció 4x2 i les 2.0 TSI i 2.0 TDI poden equipar opcionalment la tracció integral.



Alternativa compacta

D'altra banda, el Karoq, amb unes dimensions de 4,38 metres de llarg, 1,84 d'ample i 1,61 d'alt, manté tota la versatilitat i modularitat interior de la marca. Cal destacar el seu maleter amb una capacitat inicial de 521 litres, que pot arribar als 1.630 litres si abatem totalment els seients. En aquest sentit destaca especialment el sistema de VarioFlex, que ofereix l'opció de disposar de tres seients posteriors totalment independents, ajustables individualment i que es poden treure completament, la qual cosa permet augmentar al màxim la capacitat de càrrega del SUV fins als 1.810 litres.

Pel que fa a la gamma de motors, trobem fins a cinc opcions diferents, dues de les quals de benzina i les tres restants de dièsel. Amb cilindrades d'1.0, 1.5, 1.6 i 2.0 litres, la seva potència oscil·la entre els 115 i els 190 CV. Tots els propulsors tenen turbo i injecció directa, sistema start-stop i recuperació de l'energia de frenada. La totalitat de la gamma pot combinar-se amb una caixa de canvis manual de sis velocitats o una DSG de set, a excepció del 2.0 TDI de 190 CV, que ve equipat de sèrie amb tracció total i canvi automàtic DSG de set relacions. A més, el Karoq disposa de diverses variants de tracció davantera i a les quatre rodes, i aquestes darreres disposen, a partir de l'acabat Ambition, d'un selector de perfils de conducció opcional que permet escollir entre els modes Normal, Sport, Eco, Individual i Neu.

Finalment, i com és habitual a Skoda, tant el Kodiaq com el Karoq inclouen les solucions Simply Clever, una multitud de pràctiques propostes amb què la marca aporta un extra de funcionalitat i practicitat als ocupants.