Potència i esportivitat britànica

Aston Martin DBS Superleggera

Pensar en la marca Aston Martin és pensar en models esportius i elegants, en els famosos cotxes de la saga de James Bond. Recentment el fabricant britànic ha decidit recuperar dues denominacions històriques que han format part dels seus models més emblemàtics: d'una banda la denominació DBS, que es va estrenar en el model d'aquest mateix nom l'any 1967, es va recuperar l'any 2007 en els models DBS Cupè i Volante i ara torna a formar part del catàleg de la marca. I d'una altra, la denominació Superleggera, que va anomenar models com el DB4, el DB5 o el DB6 i fa referència a la carrosseria alleugerida del fabricant italià Carrozzeria Touring Superleggera.

El nou model, considerat per la mateixa marca com el «super-GT definitiu», rivalitzarà directament amb models com el Ferrari 812 Superfast o el Lamborghini Aventador S. Està basat en un altre model de tipus GT de la marca, el DB11, però a nivell estètic les diferències són notables. D'una banda, la part davantera té una graella de grans dimensions que es veu complementada per dues entrades d'aire laterals i unes sortides d'aire al capó que inclouen el distintiu del carrosser italià. La vista lateral i posterior inclouen una sèrie d'elements aerodinàmics funcionals, com ara les entrades d'aire laterals, el difusor posterior amb quatre sortides d'escapament o l'aleró de fibra de carboni, que permet generar una càrrega aerodinàmica de 180 kg. Finalment, les llantes de 21 polzades són exclusives d'aquesta versió i els fars posteriors disposen de tecnologia LED i incorporen un nou disseny.

Motor V12 de 725 CV i 900 Nm

El DBS Superleggera està basat en el DB11, però resulta 72 kg més lleuger. Tot i disposar del mateix motor, en aquesta versió s'ha potenciat dels 608 CV a uns impressionants 725 CV a 6.500 revolucions. El bloc, desenvolupat per la marca Mercedes-AMG, cubica 5,2 litres, disposa de dos turbos i dotze cilindres, entrega uns impressionants 900 Nm de parell entre 1.500 i 5.000 revolucions i és capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 3,4 segons per arribar a una velocitat màxima de 340 km/h.

Finalment, la marca britànica ha decidit equipar-lo amb una caixa de canvis específica per a aquest model: es tracta d'un canvi automàtic ZF de vuit velocitats que disposa d'un diferencial de lliscament que està limitat a l'eix posterior.

Els de Gaydon també han dotat el seu nou model amb una suspensió específica i uns frens carbonoceràmics, i han aconseguit frenar la bàscula en uns acceptables 1.693 kg de pes, repartits en una proporció de 51:49.