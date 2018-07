Renovació molt subtil

Audi A4 i A4 Avant 2018

Al nostre mercat el segment de les berlines no gaudeix d'una gran acceptació, però en línies generals les marques que disposen d'aquests tipus de models al seu catàleg saben que els clients no veuen de bon ull els dissenys massa arriscats. Això és el que deu haver pensat Audi a l'hora d'actualitzar la seva berlina d'accés, l'A4. I és que, si la comparem amb la versió actual, es fa complicat reconèixer a simple vista els canvis.

Com sol ser habitual, les novetats són més importants pel que fa a l'equipament que pel que fa a l'estètica, tot i que la marca d'Ingolstadt ha introduït una sèrie de modificacions que detallem a continuació.



Elegància més esportiva

Les versions S-Line i Black Line Edition (aquesta darrera només disponible en la versió familiar) estrenen un nou frontal, que inclou un para-xocs redissenyat en forma de falca i una graella en forma de niu d'abella, així com unes noves entrades d'aire als laterals que emfatitzen la seva esportivitat. La part lateral gairebé no rep canvis, però el nou model estrena llantes de mesures que van des de les 17 a les 19 polzades de diàmetre. Finalment, a la part posterior els canvis més significatius els trobem a la part inferior del para-xocs, amb una nova doble sortida d'escapament de forma trapezoidal i un difusor central més estret que l'anterior.

Pel que fa a l'equipament, l'edició Advanced inclou de sèrie les llantes de 17 polzades, el sistema de navegació MMI, l'Audi Connect Safety & Service, l'Audi Smartphone interface i l'assistent posterior d'aparcament. Si optem per la versió S-Line, no només gaudirem d'una estètica més esportiva amb llantes de 18 polzades o il·luminació LED, sinó que hi sumarem el sistema complet d'assistència a l'aparcament o el climatitzador de tres zones. Finalment, la versió Black Line, disponible al nostre mercat només en la versió familiar Avant, hi suma les llantes de 19 polzades, el paquet d'estil gris/negre, les barres del sostre i carcasses dels retrovisors de color negre i els vidres posteriors enfosquits.

És previst que el nou model arribi als concessionaris durant el tercer trimestre d'aquest 2018.