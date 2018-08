Estalvia comprant un vehicle l'agost

Nova normativa de consums i emissions

Un dels problemes principals a l'hora de comprar un cotxe nou és que habitualment el consum i les emissions anunciades pel fabricant no corresponen amb la realitat. El responsable és el cicle d'homologació vigent des de l'any 1998 fins a l'actualitat, anomenat NEDC (New European Driving Cicle), i que realitza les proves a un laboratori tancat on no es reprodueixen les condicions reals de circulació.

Però, a partir de l'1 de setembre, el món de l'automòbil patirà un dels canvis més importants de la història recent, quan entri en vigor una nova prova d'homologació, anomenada WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Amb aquest nou procediment l'anàlisi serà molt més exhaustiu perquè es realitzarà en condicions reals de circulació, de manera que consumidors es beneficiaran d'unes dades molt més fidedignes sobre el consum de combustible i les emissions de CO2. Convé recordar que fins ara totes els vehicles que emeten menys de 120 g/km de CO2 (gairebé 3 de cada 4), segons el cicle NEDC, estan exempts de pagar l'impost de matriculació, però amb les noves dades del cicle WLTP entre el 70 i el 80% dels cotxes que es venguin a partir de l'1 de setembre passaran a pagar-lo, i en aquests casos el preu augmentarà, com a mínim, el 4,75%.

En aquest sentit, Josep M. Casas, coordinador de vendes del concessionari Autotransversal, indica que aquest mes d'agost és «el millor mes per adquirir un cotxe nou, tant pel preu com per la disponibilitat de models que hi haurà a partir de l'1 de setembre». I és que davant d'aquesta situació, Autotransversal, concessionari oficial Renault i Dacia a la Catalunya Central, està realitzant una campanya comercial amb grans descomptes en la gamma i esperona els clients a realitzar la compra d'un cotxe nou durant aquest agost. El principal motiu és que el nombre d'unitats en estoc que els concessionaris podran mantenir un cop arribi la nova homologació estarà limitat, i aquelles unitats que no s'hagin pogut vendre abans del setembre hauran de comercialitzar-se com a quilòmetre zero. Però, com afirmen des de la concessió, «fins i tot un vehicle quilòmetre zero serà més car el setembre que no un nou a l'agost, perquè amb el nou cicle d'homologació augmentarà el preu final».

Finalment, Josep M. Casas afegeix que «en adquirir un vehicle durant aquest mes no s'està comprant un cotxe antic o desfasat, sinó que el client estalvia diners perquè aprofita l'homologació actual, ja que s'emporta el mateix vehicle que s'emportaria el setembre però a un preu més competitiu».