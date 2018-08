Rimac i Porsche, unió electritzant

Superesportius elèctrics

Rimac és un petit fabricant croat de vehicles superesportius totalment elèctrics. L'empresa, fundada l'any 2009 per l'empresari Mate Rimac, ha creat models com el Concept_One (que disposa de quatre motors elèctrics que desenvolupen 1.227 CV) o, més recentment, el C_Two, que augmenta la potència fins gairebé els 2.000 CV i accelera de 0 a 100 km/h en uns impressionants 1,85 segons, i anuncia una autonomia de 650 quilòmetres i una velocitat punta de 412 km/h.

Lluny de conformar-se a crear uns vehicles tan espectaculars, Rimac col·labora activament amb marques com Koenigsegg, Jaguar o Aston Martin proporcionant-los material elèctric i bateries, com per exemple les que ha desenvolupat específicament per al superesportiu Aston Martin Valkyrie. A més, l'empresa croata, que té una plantilla de prop de 400 treballadors, està desenvolupant interfícies digitals entre l'home i la màquina (HMI), de manera que el futur de la companyia sembla esperançador.



Porsche no desaprofita l'ocasió

Davant de l'èxit i el ràpid creixement del fabricant croat, Porsche no ha volgut desaprofitar la situació i ha adquirit el 10 % de les accions de la companyia de Zagreb.

El vicepresident de la junta executiva de Porsche, Lutz Meschke, ha comentat que «les idees i els enfocaments de Rimac són extremadament prometedors, i per això esperem col·laborar estretament amb l'empresa mitjançant una associació de desenvolupament».

Per la seva banda, el director del fabricant croat, Mate Rimac, ha apuntat que «aquesta associació és un pas important per a Rimac en el camí per convertir-se en un proveïdor de components i sistemes en la indústria de l'electrificació, la connectivitat i el camp dels sistemes avançats d'assistència al conductor».

El futur és elèctric

Porsche sap perfectament que, d'una manera o una altra, el futur de l'automoció passa per l'electrificació dels seus models. A banda de tenir una gamma àmplia de versions híbrides, recentment ha anunciat el llançament del que serà el seu primer model completament elèctric.

Com ja vam explicar a Regió7, aquest nou model, que s'anomenarà Taycan (que vol dir «cavall jove i enèrgic»), disposarà de dos motors síncrons de funcionament continu (PSM) que anuncien una autonomia de 500 quilòmetres i una potència superior als 600 cavalls (440 kW), que el faran accelerar de 0 a 100 km/h en menys de 3,5 segons i assolir els 200 km/h en menys de 12.

Però lluny de representar una fita anecdòtica, el llançament del Taycan marcarà el camí elèctric de la marca d'Stuttgart, de manera que aquesta nova col·laboració amb Rimac promet ser una de les sinergies més interessants del mercat.