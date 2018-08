Un SUV molt emocionant

Alfa Romeo Stelvio Speciale LA PROVA

Conduir un Alfa Romeo sempre és una experiència agradable per a qualsevol amant del món del motor. Independentment de si es tracta d'un model esportiu, d'una berlina, d'un compacte o fins i tot d'un tot camí -com és el cas de l'Stelvio d'aquesta prova-, als comandaments de tots ells sents l'ADN de la marca, que històricament està lligat a la passió i l'esportivitat.

I com diem, l'Stelvio no n'és una excepció, malgrat ser un cotxe força alt. Aquest SUV ofereix unes prestacions i un tacte de conducció tan exclusius i extraordinaris com els que proporciona la Giulia en el segment de les berlines. Una direcció directa i precisa, una suspensió amb un compromís entre estabilitat i confort digne d'estudi, una capacitat mecànica extraordinària i un canvi de marxes automàtic molt eficaç. Tot plegat fa que devorar quilòmetres amb l'Stelvio sigui un autèntic plaer.

I el cert és que tant és per on transcorri la ruta, ja que aquest SUV és més còmode de conduir per ciutat del que esperàvem pel seu caràcter esportiu. Alhora, mostra una sobrietat a la carretera que l'equipara als cotxes més ben preparats per a aquest context, i com a bon Alfa Romeo que és, resulta divertidíssim de conduir en trams revirats i de muntanya.



Un cotxe amb nom de muntanya

A Alfa Romeo estan tan convençuts que el seu SUV és tan esportiu i eficaç com qualsevol berlina o compacte de la marca, que l'han denominat aprofitant un dels ports de muntanya més coneguts d'Itàlia, el Passo dello Stelvio. I precisament és en aquest context on el SUV llueix la seva efectivitat, demostrant a quina marca pertany. Convé recordar que la firma transalpina Alfa Romeo és una autèntica mestra fabricant cotxes emocionants, principalment gràcies a uns motors amb una posada a punt immillorable i uns xassís capaços de suportar exigents jornades de circuit. És per això que, després de provar aquest Stelvio, ens van quedar ganes de veure de què és capaç la versió Quadrifoglio Verde, de 510 CV de potència.

La nostra unitat de proves no disposava d'un propulsor tan potent, però tot i així ens va oferir altes dosis de diversió. Concretament, el motor que ens ocupa és el 2.2 dièsel de 210 CV, associat a la tracció i a un canvi automàtic de vuit relacions i convertidor de parell. A més de destacar per les seves bones prestacions, aquest conjunt mecànic ofereix una gran eficiència, la qual cosa es tradueix en uns consums baixos i unes emissions contingudes. A nivell més pràctic, el seu maleter de 525 litres amb obertura elèctrica assegura una habitabilitat excel·lent a l'hora de viatjar, la qual cosa resulta molt plaent gràcies al sistema d'infoentreteniment amb pantalla de vuit polzades i sistema de navegació en 3D, i molt segur gràcies al control de creuer adaptatiu, a l'alerta de canvi de carril i a l'assistent de col·lisió frontal.