Subaru XV 2018: El japonès aventurer

Per provar un cotxe com el nou Subaru XV, que presumeix d'una capacitat tot terreny única en el seu segment, hem anat al tram off-road del Circuit de Xest. La unitat amb què afrontem el repte disposa d'un motor de benzina 2.0 de 156 CV, és a dir, el més potent de la gamma XV, situant-se per sobre de l'1.6 de 114 CV, també de benzina. Tots dos van lligats al canvi automàtic de variador continu CVT Lineartronic que ara és 7,8 quilos més lleuger i gaudeix d'una millor gestió davant fortes acceleracions, ja que el propulsor no puja immediatament al règim de màxima potència, sinó que es va revolucionant de manera progressiva. El motor 2.0 té set marxes i lleves al volant, mentre que en el cas de l'1.6 aquestes no s'inclouen i el nombre de relacions es redueix a sis.

Si bé el motor 1.6 es pot combinar amb fins a tres nivells d'equipament (Sport, Sport Plus i Executive), el propulsor 2.0 només es pot escollir amb els acabats Sport Plus i Executive.



Sense barreres

Pocs cotxes ens han sorprès tant darrerament com ho va fer ja en la seva presentació l'XV i com ho ha confirmat en aquesta dura prova off-road. El seu increïble comportament és el resultat de la combinació d'elements com la tracció total permanent Symmetrical AWD, el motor bòxer i noves tecnologies com l'EyeSight, l'X-Mode o l'Active Torque Vectoring. Tot això permet fer del Subaru XV el tot camí perfecte, ja que resulta molt còmode i confortable en car-retera, però extremadament capaç en conducció fora de l'asfalt. Tant és així que estem convençuts que deixaria en evidència altres tot camins amb carrosseries més pròpies de vehicles tot terreny a l'hora de practicar una conducció off-road.

Si s'entén precisament el terme tot terreny com la capacitat d'un vehicle per a circular per qualsevol context, l'XV hauria de ser considerat com a tal. Vam tenir l'oportunitat de provar-lo primer en ciutat, després per carreteres secundàries i autovia i, finalment, en l'exigent pista off-road del circuit valencià de Xest. I en totes aquestes situacions ens va oferir un comportament senzillament extraordinari.

En carretera oberta ens vam emportar una gran sorpresa, ja que és on vam sentir per primer cop els beneficis de la nova plataforma. El nou XV no només és més estable, ferm i segur que el seu predecessor, sinó que proporciona una millor qualitat de vida a bord gràcies a una millor aerodinàmica general i a una gairebé nul·la sensació de velocitat, la qual cosa acaba per transmetre una major sensació de seguretat i control al conductor.

L'aspecte més sorprenent del Subaru XV 2018 és, sens dubte, la seva capacitat fora d'asfalts, gràcies a la màgia del sistema X-Mode. Mitjançant aquesta tecnologia, l'XV va ascendir pendents molt pronunciats sense cap problema i va realitzar descensos per trams lliscants amb una senzillesa sorprenent. No importava si el fèiem passar per inclinacions impossibles, canvis de rasant pronunciats o pendents complicades; l'XV els superava com si fos una carretera perfectament asfaltada.

Un altre aspecte que ens va cridar molt l'atenció va ser l'increïble comportament de les suspensions, que eren capaces d'absorbir els sots i sotracs del camí amb una efectivitat tan gran que resultava molt senzill i fins i tot confortable transitar-hi a altes velocitats. Les irregularitats del ferm gairebé no es filtraven a l'habitacle i no suposaven ni molt menys un inconvenient per a la direcció, que continuava sent tan fidel com per car-retera.



Equipament de primera

La tecnologia d'aquest model no només s'enfoca a la conducció. Des de l'opció més accessible, l'XV té un equipament envejable, incloent de sèrie en totes les versions elements com el sistema d'ajuda a la conducció EyeSight amb control de creuer adaptatiu i alerta de canvi involuntari de car-ril, el control dinàmic del vehicle VDC, l'Active Torque Vectoring, l'X-Mode amb control de descensos, el climatitzador automàtic amb filtre antipols, set airbags o un complet sistema d'infoentreteniment compatible amb Apple Car Play i Android Auto.