Més tecnologia

La principal aposta d'Audi a l'hora de dissenyar la segona generació del seu tot camí compacte ha sigut per la tecnologia. Així, ofereix sistemes de seguretat com l'assistent de conducció amb alerta d'angle mort, de canvi de carril, de trànsit dens o d'aparcament amb càmera de 360º, i d'infoentreteniment com el navegador amb control per veu, cerca de benzineres, estacionaments, informació del trànsit o mapes en 3D, així com l'habitual connectivitat amb Android Auto i Apple Car Play.