Audi Q3 2018: Salt generacional

Audi acaba de presentar la segona generació del Q3, el seu SUV compacte que arriba amb més càrrega tecnològica i una practicitat millorada. Com sol ser habitual a la marca, estèticament no canvia gaire i segueix el llenguatge de disseny de la gamma, tot i que creix en totes les cotes i ara mesura 4,48 m de llarg, 1,84 m d´ample i 1,58 m d´alt.

La part frontal disposa de la tradicional graella Singleframe de disseny octogonal flanquejada per uns fars que poden disposar de tecnologia Matrix Led i per dues entrades d´aire de caràcter esportiu. Per la seva banda, el lateral ofereix una imatge simètrica i la part posterior té una estètica esportiva que recorda la del nou tot camí de la marca, el Q8.

També resulta destacable la gran capacitat de personalització que Audi ofereix als clients, amb una gamma cromàtica que inclou onze colors, acabats en contrast i paquets esportius, com l´anomenat S-Line. Els canvis de l´exterior es traslladen a l´interior, amb un habitacle que guanya espai i un quadre de comandaments que està dividit en dues seccions i digitalitzat gairebé en la seva totalitat, ja que els selectors del mode de conducció o el climatitzador encara disposen de botons tradicionals. La distància entre eixos (que ara és de 2,68 m) millora l´espai per a les cames, el cap i els colzes, i els seients posteriors poden ser abattuts en proporció 40:20:40 i es poden desplaçar longitudinalment fins a 15 cm. A més, el maleter, que es pot obrir de forma automàtica passant el peu per sota del para-xocs posterior, gaudeix d´una capacitat mínima de 530 litres, que poden arribar a ser 675 si desplacem els seients i de 1.525 si els abatem totalment.



Aposta per la tecnologia

De sèrie el nou Q3 inclou una pantalla de 10,25 polzades que fa les funcions de quadre d´instruments. Però, a més, al quadre de comandaments és possible equipar una pantalla de fins a 10,1 polzades que pot disposar de tecnologies com el control per veu o el navegador. Segons versions, també pot gaudir dels serveis Audi Connect amb cerca de benzineres, estacionaments, informació del trànsit o imatges en 3D provinents de Google Earth.

Com ja resulta habitual, incorpora la connectivitat amb Android Auto i Apple Car Play, i opcionalment es poden equipar elements d´autèntic luxe: equip de so premium signat pel fabricant Bang & Olufsen amb 680 W i 15 altaveus, sostre solar panoràmic o volant calefactable, entre d´altres.

En matèria de seguretat, el nou Q3 també se situa a l´avantguarda del segment, i ofereix l´assistent de conducció adaptatiu en combinació amb el canvi automàtic S-Tronic, que disposa de les següents funcions: assistent de velocitat adaptatiu, assistent de trànsit dens i assistent de canvi involuntari de carril o d´angle mort.

També se sumen a la llarga llista d´elements tecnològics l´assistent d´aparcament, que controla automàticament el cotxe durant la maniobra d´estacionament gràcies a les càmeres de 360º, i l´Audi Pre Sense Front, que avisa el conductor dels possibles perills que es troben davant seu (com ciclistes o vianants) emprant un radar frontal i que pot realitzar, en cas de necessitat, una frenada d´emergència.



Només un motor dièsel

La gamma de propulsors està formada per quatre motors diferents, tres dels quals de benzina i un dièsel. Associats a un canvi manual de sis velocitats o un automàtic S-Tronic de set, tots tenen quatre cilindres, injecció directa i turbo, i les potències que van dels 150 als 230 CV. A més, poden anar associat a la tracció total permanent i al control de descensos, que faciliten la conducció fora de l´asfalt. Pel que fa al seu comportament dinàmic, la suspensió del nou tot camí alemany és de tipus McPherson a l´eix davanter i de quatre braços al posterior, per bé que es pot equipar una suspensió esportiva que varia el seu grau de duresa segons les condicions de conducció, mesurant amb una sèrie de sensors el moviment de les rodes o l´acceleració lateral i longitudinal per adaptar l´amortiment a la superfície de la carretera.

També es pot instal·lar l´Audi Drive Select, que ja hem vist en altres models de la marca i permet al conductor escollir el mode de conducció, i ofereix un total de sis programes amb configuracions que prioritzen el confort, l´eficiència o l´esportivitat mitjançant modificacions en la resposta de l´accelerador, la direcció, la suspensió o el canvi automàtic S-Tronic.

La comercialització del nou SUV d´Audi arrencarà aquesta tardor, i ho farà amb una dotació de sèrie que disposarà d´instrumentació digital, sistema MMI ràdio amb Bluetooth, volant de cuir multifunció, aire condicionat i fars led.