Renault Mégane R.S. Trophy: Esportivitat encara més radical

A la marca francesa Renault, les sigles R.S. (Renault Sport) són sinònim de models prestacionals i potents. Però quan la denominació R.S. porta adjunta el cognom Trophy, vol dir que ens trobem davant d´un vehicle radicalment esportiu. El 2005 va aparèixer per primer cop aquesta denominació en el Mégane, que respecte de la versió R.S. normal incrementava les prestacions i millorava el xassís i la suspensió. Anys després, el 2009, el cognom Trophy arribava novament al Mégane en la tercera generació del compacte francès, que augmentava la potència de 250 a 265 CV i el posicionava com el model més ràpid sobre el famós traçat alemany de Nürburgring. Finalment, el 2014 es va crear la versió Trophy-R, que encara incrementava la radicalitat d´un model limitat a 250 unitats, amb un augment de la potència de 10 CV (fins als 275), uns amortidors signats pel fabricant Öhlins, uns pneumàtics específics o un escapament de titani fabricat per la marca Akrapovic.



Arriba la següent generació

L´any 2016 va arribar al mercat la quarta generació del compacte francès, que enguany ha rebut la variant esportiva R.S.

Però a Renault no han volgut perdre el temps i han considerat que no era suficientment esportiva, de manera que acaben de presentar la versió Trophy, que tot i disposar del mateix motor d´1.8 litres turboalimentat, augmenta la seva potència de 280 a 300 CV i el parell de 390 a 420 Nm gràcies a una sèrie de millores fetes en el turbocompressor i l´escapament. Aquest increment de potència i parell es tradueix en una acceleració de 0 a 100 km/h en tan sols 5,7 segons i una velocitat màxima de 260 km/h. La bona notícia per als conductors més puristes és que, tot i que el Mégane R.S. Trophy pot anar associat al canvi automàtic EDC, també es pot escollir amb canvi manual.

Per incrementar el dinamisme, Renault ha equipat el Trophy amb el xassís Cup, unes suspensions més fermes i un diferencial de lliscament limitat mecànic Torsen. També pot disposar d´unes llantes específiques de 19 polzades Fuji Light que redueixen 2 kg el pes per cada roda i amb discos de fre de dos materials (alumini i fosa) de 355 mm a l´eix davanter i de 290 mm al posterior, que redueixen el pes 1,8 kg per roda. D´aquesta manera, el pes en ordre de marxa se situa en 1.419 kg.

Estèticament, la versió Trophy està disponible en els mateixos colors de carrosseria que la versió R.S. normal, però pot equipar els seients esportius amb Alcàntara signats pel fabricant Recaro, que integren els reposacaps i redueixen la posició de conducció 20 mm.