Aerodinàmica en format berlina

Mercedes-Benz Classe A sedan

La família de models compactes de la marca alemanya Mercedes-Benz continua creixent, i a final del present any 2018 rebrà una nova variant. Es tracta de la car-rosseria sedan, pensada específicament per a aquells que busquen una «berlina compacta i esportiva amb un maleter separat», segons apunta Britta Seeger, membre de la junta directiva de Daimler AG, responsable de vendes de Mercedes-Benz. El nou model partirà de la mateixa base que la versió compacta, però ampliarà la longitud dels 4,41 metres als 4,54 i guanyarà espai a les places posteriors i al maleter, que ara cubica un total de 420 litres. A més, el nou model millora l'eficiència aerodinàmica de la versió de cinc portes amb una optimització dels alerons davanters i un coeficient Cx de tan sols 0,22, situant-se com el vehicle sedan amb menys resistència aerodinàmica del món.

Estèticament, els principals canvis d'aquest nou model es centren en la part posterior, ara més estilitzada i compacta. L'habitacle segueix la mateixa tendència del model de cinc portes i ofereix un arsenal tecnològic sense precedents, amb un tauler de comandaments que pot disposar de fins a dues pantalles de 10,25 polzades i il·luminació ambiental amb 64 tonalitats diferents.

La gamma de motors no pateix cap canvi respecte a la versió normal i està formada per un propulsor de benzina de 163 CV i 250 nm de parell (A 200) i per un dièsel de 116 CV i 260 nm de paerell (A 180d), tots dos associats al canvi automàtic de set velocitats i doble embragatge 7G-DCT.

Tecnologia del futur

Ja des de la versió bàsica del model, disposa del sistema d'infoentreteniment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), un sistema d'intel·ligència artificial que s'adapta a l'usuari i permet controlar diverses funcions del vehicle mitjançant la veu: si pronunciem les paraules «Hey, Mercedes» el cotxe ens contesta i du a terme accions com introduir una ruta al sistema de navegació, modificar la temperatura de la climatització o, fins i tot, informar-nos sobre la previsió meteorològica. D'altra banda, el sistema MBUX del nou Mercedes-Benz també permet la comunicació de vehicle a vehicle o de vehicle a infraestructura per registrar quan es produeixen frenades d'emergència a la carretera i prevenir possibles accidents, a més de la funció vehicle Tracker, que informa al conductor quan hi ha un estacionament disponible, quan el cotxe rep un cop o quan se l'emporta la grua.

També formen part de l'equipament de sèrie l'accés i arrencada sense clau, els fars Led High Performance i diversos sistemes d'assistència a la conducció, com l'assistent actiu de frenada o el detector de canvi involuntari de car-ril. Ja de forma opcional, podrem accedir al paquet d'equipament confort, que hi suma el sistema Keyless-go amb funció mans lliures per obrir el maleter passant el peu per sota del para-xocs posterior.



Seguretat i esportivitat

Un altre dels elements que caracteritzen la nova Classe A sedan és la seva gran dotació en matèria de seguretat, que l'assimilen als models més luxosos de la marca, com el Classe S. Per primer cop, el nou model de la marca alemanya pot circular de forma semiautònoma gràcies a unes càmeres i radars que abasten una distància de 500 metres. Opcionalment, es pot incorporar l'assistent actiu de distància Distronic, que fa servir els mapes de carreteres i navegació per adaptar-se a les circumstàncies de la carretera i ajudar el conductor cercant el màxim nivell de confort. En funció del motor escollit i de les preferències del conductor, Mercedes-Benz ofereix diversos trens de rodatge, amb llantes d'aliatge d'entre 17 i 19 polzades. Pel que fa a l'amortiguació, sèrie la Classe A sedan incorpora la suspensió de tipus McPherson a l'eix davanter i una suspensió de braços combinats a l'eix posterior, per bé que les versions més potents, les que tenen amortiguació regulable o les que van associades a la tracció total 4MATIC disposen d'una sofisticada suspensió a l'eix posterior de quatre braços.

Durant el primer any de comercialització del nou model, la marca oferirà la versió especial Edition 1, amb diversos elements estètics específics i un gran nivell d'equipament.