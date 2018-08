Del circuit al carrer

Història de la marca McLaren

Aquests dies, tot aficionat a la Fòrmula 1 parla de McLaren, ja que el pilot asturià Fernando Alonso ha anunciat la seva retirada el final de la temporada i el pilot madrileny Carlos Sainz ha confirmat que ocuparà la plaça que Alonso ha deixat lliure de cara a l'any 2019. Però de manera similar al que va succeïr a l'escuderia Ferrari, originàriament McLaren no va néixer amb l'objectiu de vendre vehicles de carrer, sinó amb la intenció de guanyar esdeveniments esportius. A principi dels anys seixanta, el britànic Bruce McLaren va tenir algunes desavinences amb l'equip Cooper, amb el qual disputava el campionat de Fòrmula 1, i es va atrevir a fabricar un Fórmula 1 ell mateix, amb el qual va començar a competir el 22 de maig del 1966. Dos anys després aconseguiria la seva primera victòria, i des d'aleshores la seva escuderia ha sigut una de les més exitoses de la Fórmula 1, en obtenir un total de vuit títols mundials de constructors, dotze de pilots, 182 victòries i 483 podis.



No tot és la competició

Pensar en McLaren és pensar automàticament en pilots com Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso. Però no tot és la competició, ja que l'any 1988 Ron Dennis –director de l'equip de Fòrmula 1– i Gordon Murray –director tècnic– van començar a idear un vehicle de car-retera amb el qual traslladar tota la tecnologia de la competició al carrer. D'aquesta manera naixeria, el 1993, un dels vehicles més ràpids del món: el McLaren F1.

Tot i haver sigut capaços de crear un esportiu tan efectiu, la companyia McLaren Cars, responsable de crear l'F1, no va desenvolupar cap altre model propi fins l'any 2011, col·laborant únicament amb Mercedes-Benz a l'hora de crear l'SLR McLaren l'any 2003. Divuit anys després de la creació de l'F1, la companyia automobilística va llançar al mercat l'MP4-12C –posteriorment anomenat 12C–, un esportiu biplaça amb el qual la marca de Woking pretenia iniciar una nova etapa de fabricació en sèrie de vehicles esportius. Des d'aleshores McLaren ha creat diversos nous models, com ara els 650S, 675 LT, 600 LT, 570S, 540C, 720S, P1 i, recentment, el McLaren Senna. Sens dubte, una història marcada per l'esportivitat i la potència.