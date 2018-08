Més espai, comoditat i seguretat

Honda CR-V 2019

L'Honda CR-V porta entre nosaltres més de dues dècades, i des del seu llançament l'any 1997 s'ha convertit en un dels tot camins més venuts del món. Recentment la marca nipona ha anunciat l'arribada de la cinquena generació del seu SUV, que promet millorar en tots els aspectes.

Començant per l'aspecte més visual, el disseny del nou model manté les línies mestres de l'anterior generació però aporta un toc més esportiu i robust gràcies a detalls com unes llantes més grans o a una distància entre eixos ampliada en 30 mm. El frontal és la part que més s'assembla a la present generació, però el para-xocs s'ha renovat, el capó té unes línies de disseny més marcades i, per primer cop, té el sistema Active Shutter Grille, que determina l'apertura de la graella frontal per millorar l'eficiència aerodinàmica. El perfil del CR-V té una cintura elevada que li atorga un caràcter més esportiu, i la part lateral i la posterior es fusionen mitjançant les llums posteriors, de nou disseny i tecnologia LED.

Pel que fa al seu interior, és el primer CR-V de la història que ofereix la configuració de set places, i pel que fa a la tecnologia, té una instrumentació completament digital amb pantalla de set polzades i una distribució del quadre de comandaments més horitzontal que fa guanyar espai a les places davanteres.



Sense motors dièsel

El nou CR-V se suma a la tendència de la majoria de fabricants i prescindeix dels motors dièsel en favor de motors de benzina turboalimentats i, de cara al 2019, propulsors híbrids. De moment, el motor que s'oferirà inicialment és l'VTEC Turbo d'1,5 litres que ja incorpora l'Honda Civic i que s'ha adaptat específicament pel nou SUV. Desenvolupa una potència de 173 CV a 5.600 revolucions i un parell de 220 Nm entre 1.900 i 5.000 revolucions en el cas d'escollir el canvi manual i de 243 Nm entre 2.000 i 5.000 revolucions en el cas d'equipar el vehicle amb el canvi automàtic CVT. Pel que fa al consum, les dades homologades en el cicle NEDC han sigut de 6,3 l/100 km en les versions de tracció davantera i de 7,1 en les de tracció total i canvi automàtic, i l'acceleració de 0 a 100 km/h es resol en tan sols 9,3 segons. De cara al futur, és previst que el propulsor híbrid ofereixi la tecnologia Intelligent Multi Mode Drive i combini un motor benzina de 2 litres amb dos motors elèctrics.

En l'àmbit dinàmic, el nou CR-V ha estat concebut amb un centre de gravetat més baix i materials més resistents per oferir un comportament més confortable en carretera i autopista, però alhora gaudeix d'una major distànca lliure al terra i d'un sistema de tracció total connectable automàticament per millorar el seu rendiment fora de l'asfalt.



Seguretat per sobre de tot

Però si hem de destacar un aspecte del nou CR-V, aquest és sens dubte la dotació en matèria de seguretat. Incorpora el sistema Honda Sensing, amb avisador de col·lisió frontal, alerta de canvi involuntari de carril, sistema de prevenció i mitigació d'impactes, control de creuer adaptatiu o reconeixement de senyals de trànsit, entre d'altres. A més, fora d'aquest sistema el tot camí japonès hi suma altres elements com el reconeixement d'angles morts o l'alerta de trànsit creuat.

Finalment, l'equipament es veu complementat per una pantalla de set polzades al quadre de comandaments que permet controlar el sistema d'infoentreteniment, compatible amb els programaris Android Auto i Apple Car Play.