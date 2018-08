Reforç molt encertat

Hyundai i20

Des del seu llançament, el Hyundai i20 ha sigut un model estratègic per a la marca coreana, gràcies a un èxit comercial que es va incrementar amb la segona generació, de la qual es van vendre més de 100.000 unitats a tota Europa durant l'any 2017. Per a seguir assegurant aquest èxit, Hyundai ha renovat el model amb una actualització del seu disseny, amb optimitzacions mecàniques i noves tecnologies a les tres variants amb què es ven al nostre mercat: tres portes, cinc portes i la versió crossover denominada Active.

El nou i20 es pot distingir a simple vista del seu predecessor gràcies a la nova graella frontal en forma de cascada o a les noves combinacions de dos colors, en contrast entre el sostre Phantom Black amb un total de disset colors difrents per a la resta de la carrosseria. També presenten un nou disseny les llantes de 15 i 16 polzades. El seu interior continua caracteritzant-se per la sorprenent amplitud que ofereix als seus ocupants, sense comprometre la capacitat del maleter, amb 326 litres de capacitat. Aquest espai també es pot escollir en nous colors, com el Blue Point, el Red Point i el Velvet Blue.

L'habitacle està dominat per la pantalla del sistema multimèdia, que en l'opció més luxosa i exclusiva pot arribar a les set polzades. Per la seva banda, la versió més bàsica inclou una pantalla informativa de 3,8 polzades, tot i que també existeix una versió intermitja de cinc polzades. En tots els casos s'ofereix un exhaustiu catàleg d'opcions en matèria de connectivitat, que ofereix compatibilitat amb Apple Car Play i Android Auto, la qual cosa permet als ocupants veure al propi cotxe el continugt del seu telèfon, incloent les aplicacions del navegador. La major dotació tecnològica del nou i20 també es destina a l'apartat de la seguretat,que ara inclou un paquet SmartSense millorat amb nous elements: assistent de manteniment de carril, assistent per a evitar col·lisions frontals i, per primer cop, sistema d'alerta d'atenció del conductor. Per a complementar el paquet de seguretat, Hyundai ha inclòs l'assistent de llums llargues (HBA), que canvia automàticament de llums llargues a llums d'encreuament en cas de detectar trànsit en sentit contrari.



Nou canvi automàtic

El client també disposa de diverses opcions al nou apartat mecànic a l'hora de configurar el seu i20. Concretament es podrà escollir entre tres eficients motors de benzina que compleixen la normativa Euro 6d i estan equipats de sèrie amb el sistema d'aturada i arrencada automàtic (Idle Stop&Go-ISG). Curiosament, entre la gamma de propulsors de l'i20 no hi trobem cap opció dièsel, i és que el fabricant coreà també s'ha afegit a la tendència de la resta de fabricants i ha eliminat aquest tipus de motors del catàleg del seu model urbà.

Així, d'entre les opcions de benzina que es poden escollir, en primer lloc hi trobem el motor 1.0 T-GDI, que està disponible amb 100 o 120 CV. Com a gran novetat no només a la gamma sinó a tot el segment B, inclou una caixa de canvis automàtica de set velocitats i doble embragatge. El canvi 7DCT no només millora la senzillesa i el cofort de conducció, sinó que eleva les prestacions mentre optimitza la potència.

D'altra banda, també està disponible el motor d'1,2 litres i 75 CV per a la carrosseria de cinc portes o de 84 CV per a les variants de tres i cinc portes. La tercera motorització disponible és un 1, 4 litres amb 100 CV de potència, disponible únicament en l'aventurer i20 Active.