El primer supervendes del segle XXI

Citroën Xsara

Ara fa vint-i-un anys va arribar al mercat el Citroën Xsara, un cotxe que naixia amb un objectiu realment difícil: substituir el ZX, un dels models que més èxits comercials i esportius havia aconseguit, com guanyar quatre vegades els Rally Dakar. Citroën va iniciar la seva comercialització el mes de setembre de l'any 1997 i mesos després la marca posaria en marxa una intensa campanya publicitària amb què el Citroën Xsara no només superaria el seu antecessor, sinó que es consolidaria com un dels models més importants de la història de la marca francesa, en situar-se, de l'any 2000 al 2003, com a líder de vendes del mercat de turismes. Un dels motius d'aquest domini el trobem en la gran varietat de car-rosseries disponible, ja que el gener de l'any 1998 arribaria la versió cupè i poc després una pràctica variant familiar anomenada Break. Aquest enorme èxit comercial explica que encara avui en dia el seguim veient circular per les nostres carreteres.

Citroën no va defallir davant la pressió que els generava haver de superar les bones xifres del ZX i va contractar la model alemanya Claudia Schiffer per protagonitzar una potent campanya publicitària. A més, el model francès responia a les expectatives generades amb una gran fiabilitat mecànica, un notable nivell de prestacions i un disseny dinàmic i modern, obra de l'italià Donato Coco. Tot plegat, juntament amb una gran comoditat interior i una gran campanya promocional, va assegurar l'èxit del popular model.



Tot un visionari

El Xsara va disposar de diversos motors de benzina i dièsel, amb potències compreses entre els 70 i els 167 CV, però també va ser un dels models més innovadors de l'època, apostant per tecnologies que es consolidarien al mercat anys després. Així, va convertir-se en el primer vehicle connectat l'any 2000 gràcies al sistema Windows CE, i en un dels primers models amb solucions eficients del mercat gràcies a les versions Dynalto i Dynactive. Mentre que la primera d'aquestes versions incorporava un motor elèctric que complementava el motor de combustió reduint el nivell d'emissions –el que avui en dia es coneix com a sistema mild-hybrid–, la segona incorporava un motor elèctric que intervenia directament en la conducció, convertint-se en un model híbrid amb tots els ets i uts.

Però el compacte francès també va superar el ZX en l'àmbit esportiu des del seu naixement. L'any 1998, el Xsara Kit-Car va aconseguir dues sorprenents victòries en el Campionat del Món de Ral·lis a Espanya i França, però la consagració definitiva del Xsara esportivament arribaria amb la versió WRC, que juntament amb el pilot francès Sébastien Loeb participaria en 137 proves aconseguint 32 victòries, 78 podis i tres campionats del món de pilots i de constructors.