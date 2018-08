Berlina amb potència

Lexus GS F

La lletra F és sinònim d'elevades prestacions a la gamma Lexus. Una exclusivitat afegida que queda perfectament reflectida en un model com el GS F. Es tracta d'un vehicle d'altes prestacions sobre una carrosseria de quatre portes amb un habitacle prou ampli per acollir fins a cinc adults. El GS F combina l'elegància i el refinament d'una berlina premium amb l'esportivitat extrema d'un cupè d'elevades prestacions, amb una estructura basada en la plataforma de la família GS.

Sota el capó de l'esportiu nipó es troba el mateix motor que incorpora l'RC F, un propulsor de cinc litres V8 capaç de lliurar una potència màxima de 477 CV amb un parell màxim que arriba als 530 nm. Tot el conjunt va associat a una caixa de canvis ultra ràpida de vuit velocitats, automàtica però amb possibilitat de canviar de marxa manualment i amb quatre modes de conducció: Eco, Normal, Sport S i Sport S +, tot i que aquest darrer està pensat exclusivament per al seu ús en circuit.

Amb el GS F s'ha realitzat un meticulós treball en la reducció de pes i s'ha arribat als 1.830 kg, una xifra realment bona si tenim en compte el vehicle davant del qual ens trobem.



Posada a punt a Nürburgring

El GS F incorpora reforços estructurals exclusius i un esquema de suspensió totalment nou degut a la nova potència. La seva carta de presentació és clara: sensacions reals de conduccions de cupè d'elevades prestacions gràcies a les incontables hores de desenvolupament en prototips que han rodat pel circuit japonès de Fuji i pel traçat alemany de Nürburgring Nordschleife.

La berlina esportiva disposa d'una suspensió ferma amb pneumàtics sobredimensionats (en mides 255/35R19 a l'eix davanter i 275/35R19 al posterior) i un sistema millorat d'equip de fre amb un toc distintiu a les pinces, en color taronja brillant. Totes aquestes característiques fan del GS F un vehicle realment estable a altes velocitats, i alhora una berlina còmoda en conducció relaxada. El nou sistema TVD de diferencial electrònic de parell, implementat per primera vegada en l'RC F, formarà part de l'equipament de sèrie del GS F, i disposarà de tres configuracions diferents: Standard, per a una conducció normal; Eslàlom, que enfasitza la resposta directa i àgil de la direcció, i Track, que optimitza el cotxe per a la conducció en circuit.

Pel que fa al disseny, la imatge del model japonès va una mica més enllà del que estem acostumats a veure a la marca, amb una graella frontal en doble punta de fletxa i una major presència gràcies a la seva amplada i llargada. També formen part dels elements distintius del model els conductes de ventilació integrats al para-xocs davanter, els fars inclinats i prims amb la signatura Lexus en forma de lletra L i el sistema de llums diürnes. Com a detalls purament esportius hi trobem les llantes de 19 polzades, l'aleró posterior en fibra de carboni i les sortides d'escapament de quatre puntes cromades. Pel que fa a l'interior, incorpora elements específics com el volant o la instrumentació, heretada dels Lexus LFA i RC F i configurable pel conductor a través de quatre displays, que responen als quatre modes de conducció. A més, el nou GS F disposa d'uns seients esportius específics tant a les places davanteres com a les posteriors, amb una major subjecció lateral sense sacrificar en cap moment el confort habitual dels vehicles de la marca japonesa.



Equipament de luxe

Tots els elements esportius del nou GS F són perfectament compatibles amb la sensació premium que es respira a bord de qualsevol altre acabat del model GS. Aquest ambient es percep gràcies a les insercions d'Alcantara als panells de la porta, la consola central i la part superior del quadre de comandaments. A més, el rellotge analògic situat entre les sortides d'aire centrals aporta el toc de classe i elegància de Lexus.

L'equipament és molt complet, i disposa d'elements com la tapisseria de cuir, el climatitzador de tres zones, els seients ventilats i amb calefacció, el sistema de detecció d'angle mort o el sostre solar elèctric. El seu preu? A partir de 84.900 euros.