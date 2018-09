Capacitat i autonomia elèctrica

Nissan e-NV200

Nissan torna a posicionar-se al capdavant del nou i cada cop més estès mercat de vehicles elèctrics professionals amb la segona generació de l'e-NV200. La primera va arribar al mercat l'any 2014, en crear-se un segment que aleshores gairebé era inexistent.

Aquella primera generació va complir totes les expectatives de la marca, amb 20.000 unitats produïdes en poc més de tres anys. És per això que Nissan està molt esperançada amb el futur d'aquesta nova generació, ja que millora en l'aspecte crucial de qualsevol elèctric: l'autonomia. Mentre que l'e-NV200 original oferia una distància màxima de 170 quilòmetres amb una càrrega gràcies a la seva bateria de 24 kWh, la nova generació n'incorpora una de 40 kWh que eleva l'autonomia fins als 275 quilòmetres.

Aquest nou model, que empra les mateixes bateries que les del nou compacte elèctric de la marca, el Leaf, es va sotmetre a les noves proves WLTP, amb la qual cosa permet als usuaris recórrer des dels 200 quilòmetres del cicle combinat fins als 301 en condicions urbanes amb una sola càrrega. Això representa un augment de més del 60% en comparació amb la generació anterior. A més, és possible passar del 20 al 80% de càrrega en tan sols 60 minuts, sempre i quan la connectem a un carregador ràpid CHAdeMO. Si la connectem a un carregador de tipus Wallbox la càrrega es realitza en 7,5 hores, mentre que a un endoll convencional aquesta operació requereix de 21,5 hores.

Amb aquestes xifres es demostra que la nova e-NV200 cobreix sobradament les necessitats diàries del repartiment de mercaderies i es pot desplaçar allà on sigui necessari aquells dies en què l'elevada contaminació obligui a restringir el trànsit a les ciutats.

Alhora, la nova e-NV200 ofereix una conducció silenciosa, sense cap mena de vibració ni soroll mecànic de canvis de marxa. El propulsor elèctric, que genera un parell instantani i una acceleració suau, garantitza trajectes sense estrès per als conductors, així com unes recollides i lliuraments sense molèsties per als residents. Per la seva banda, la transmisió de canvi únic i el sistema d'ajuda a l'arrencada en pendent faciliten la conducció i la fan més segura.



Ecològica i capaç

Donat que la mida de la bateria no ha augmentat, els clients de l'e-NV200 no perdran espai ni tampoc capacitat de càrrega. Les empreses poden escollir entre dues opcions de carrosseria: la furgoneta e-NV200 i la Evalia e-NV200.

La primera té 4,2 metres cúbics d'espai de càrrega, suficients per a dos europalets o una càrrega de fins a 701 quilos. I per a aquells clients que vulguin transportar passatgers, la Evalia e-NV200 és l'opció ideal, ja que a més de tenir set places (i posicionar-se com l'única furgoneta elèctrica del mercat en oferir aquesta configuració) disposa de tot un seguit d'espais repartits per l'habitacle. Independentment de la versió escollida, aquest model elèctric gaudeix de la tecnologia més avançada de Nissan en els apartats de seguretat, infoentreteniment, ajuda a la conducció i connectivitat i ofereix elements com la càmera de visió posterior, la instrumentació digital i una pantalla de set polzades al quadre de comandaments amb la qual es poden dirigir el navegador o la connexió Bluetooth, entre d'altres. Finalment, cal destacar que disposa d'un sistema de càrrega bidireccional que permet subministrar l'energia del vehicle a una casa o una oficina per estalviar en els moments de major cost energètic.