El cotxe dels cinc milions d'euros

Bugatti Divo

El comtat de Monterey (Califòrnia) acull anualment el Concurs d'Elegància de Pebble Beach, on s'exposen els vehicles més luxosos i elegants del món. Aquest certamen és aprofitat per les marques més exclusives, que presenten les seves creacions davant d'un públic molt selecte. És el cas de la marca francesa Bugatti, que ha presentat el Divo, un model derivat del Bugatti Chiron que pren el nom del pilot francès Albert Eugène Diwo, que als anys 20 va guanyar dos cops la carrera Targa Florio al volant d'un model de la marca francesa.

El nou model de Bugatti no és un Chiron amb una sèrie de millores, sinó que és gairebé un model nou. Per aconseguir un millor rendiment dinàmic redueix el seu pes en 35 quilos gràcies a unes llantes específiques, una tapa de l' intercooler en fibra de carboni, una reducció del material aïllant i un equip de so més lleuger. Alhora, augmenta la càrrega aerodinàmica en 90 quilos (generant un total de 456 quilos) mitjançant un nou kit aerodinàmic que inclou, entre d'altres elements, un aleró d'1,83 metres d'ample (el 23 % més que en el Chiron), una entrada d'aire al sostre o una aleta de tauró sobre la coberta del motor.



Agressiu i ràpid, molt ràpid

El Chiron és un model que disposa d'una estètica molt esportiva, però el Divo va un pas més enllà, amb un frontal que disposa d'unes entrades d'aire molt agressives i uns grups òptics amb tecnologia led que es troben molt dissimulats, fins al punt que mesuren tan sols 35 mm de gruix. A la part lateral destaquen especialment els conductes de ventilació dels frens, que també mantenen en una temperatura òptima de funcionament els pneumàtics. Finalment pel que fa al disseny del Divo, la part posterior també es diferencia molt del seu germà, amb uns pilots camuflats a la graella de ventilació que disposen d'un disseny tridimensional.

Però la marca francesa no ha volgut que la seva nova creació sigui només una reinterpretació estètica del Chiron, sinó que ha volgut aprofundir en el rendiment dinàmic per millorar-lo i fer del Divo un autèntic vehicle de competició homologat per al carrer. El motor és el mateix que el del Chiron, un W16 de setze cilindres, vuit litres i quatre turbos que desenvolupa uns espectaculars 1.500 CV de potència i un parell de 1.600 nm. I curiosament, la velocitat màxima del Divo és de 380 km/h, mentre que la del Chiron és de 420 km/h. Cinc milions d'euros per un cotxe més lent que el model del qual deriva? La marca explica que aquest fet es produeix perquè el Divo no té el mode Top Speed del seu germà, però que a canvi genera una força lateral d'1,6 G i resulta vuit segons més ràpid que el Chiron al circuit italià de Nardò. En paraules d'Stephan Winkelmann, president de la companyia Bugatti, «els clients i aficionats de la marca esperaven un vehicle especial. Fins ara un Bugatti representava l'equilibri entre l'alt rendiment, la dinàmica en línia recta i el confort del luxe, però dins de les nostres possibilitats el Divo canvia el seu equilibri encara més cap a l'acceleració lateral, l'agilitat i els revolts.



40 unitats, totes venudes

Com és habitual en aquest tipus de vehicles superesportius, la demanda sempre supera l'oferta, i les 40 unitats que es fabricaran del Divo ja estan totes venudes, malgrat que el seu preu sigui de cinc milions d'euros. Winkelmann assegura que «es va mostrar el nou model a un selecte grup de propietaris de Bugatti Chiron, i la resposta per la seva part va ser aclaparadora; es van vendre tots d'immediat».