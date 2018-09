Els primers de la classe

Gamma SUV Opel

Actualment els tot camins gaudeixen d'una situació privilegiada al mercat automobilístic, i Opel té clar que la majoria de clients seguiran apostant pels SUV com a opció prioritària a l'hora de realitzar la compra d'un vehicle. Per aquest motiu la marca alemanya ha volgut completar una extensa i competitiva gamma competitiva amb els models com el Mokka X, Crossland X i Grandland X.

Opel no només vol oferir uns productes atractius als seus clients, sinó que també es vol situar en una posició capdavantera quant a mobilitat sostenible. Per aquest motiu la marca de Rüsselsheim s'ha avançat a la nova normativa d'emissions contaminants WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) i ja ha adaptat la majoria dels seus motors disponibles a l'Euro 6d-TEMP. Però això és només el principi de l'estratègia sostenible d'Opel, ja que el Grandland X serà el primer model híbrid endollable de la marca, el qual exercirà un important paper en l'estratègia d'electrificació de la companyia. El Grandland X PHEV sortirà de la línia de producció a Eisenach a partir del 2020.



Grandland X

De moment, es pot escollir el Grandland X -germà gran de la gamma- en dos propulsors dièsel i un de benzina. Aquest darrer és un motor tricilíndric 1.2 de 130 CV, que es pot associar a un canvi manual de 6 relacions o, per primera vegada, a una caixa de canvis automàtica de 8 relacions. Durant la presentació de la gamma SUV que la marca va organitzar a la ciutat de Frankfurt vam tenir l'oportunitat de provar aquest nou propulsor, que ens va sorprendre molt positivament. Es tracta d'un motor molt petit pel tipus de cotxe que és (mesura gairebé 4,5 metres de llarg) però en tot moment es va mostrar molt capaç, ja que el cotxe es va moure amb agilitat i dinamisme en qualsevol context. A més, l'associació amb el canvi automàtic és senzillament perfecta, i les transicions entre marxes són suaus i precises, la qual cosa permet gaudir en tot moment d'una bona resposta.

Si per contra es vol escollir un motor dièsel, es pot triar entre l'1.5 de 130 CV, -que pot anar associat també a un canvi manual de 6 relacions o a un automàtic de 8-, o el 2.0 de 177 CV, sempre en opció automàtica.



Crossland X

Aquest model és el petit de la família X d'Opel, amb una longitud total de gairebé 4,2 metres. La gamma de motors d'aquest tot camí va rebre com a novetat principal en la seva última actualització un 1.2 benzina de 3 cilindres que entrega una potència de 81 CV. Tot i que es tracta del tot camí més petit d'Opel, la seva potència pot resultar una mica justa en determinades circumstàncies, de manera que la marca ofereix dues opcions més potents, amb 110 i 136 CV. És gràcies a aquest darrer motor que es pot esprémer al màxim el gran treball que Opel ha fet amb el xassís del Crossland X, que ofereix una resposta esportiva i àgil. L'oferta dièsel es limita a un únic motor de 4 cilindres amb 1.5 litres i 102 CV, que destaca per la seva eficiència.



Mokka X

Amb una carrosseria de 4,28 metres de longitud,el Mokka X és el model més equilibrat d'aquest trio de tot camins de la marca alemanya. Pel seu estil, caràcter i prestacions, és l'opció més aventurera i preparada per a la conducció off-road de les tres. La seva oferta mecànica està formada per un motor benzina d'1.4 litres amb potències de 120 i 140 CV, i un dièsel d'1.6 litres amb 110 o 136 CV. Aquest últim, de la mateixa manera que el propulsor de 140 CV, es pot associar a la tracció total 4x4 i al canvi automàtic.



GT X Experimental

Opel ha presentat recentment el GT X Experimental, un prototip de SUV elèctric amb què anticipa no només el llenguatge de disseny de la marca, sinó la decidida aposta per l'electrificació de la seva gamma. De fet, la marca assegura que l'any 2024 tots els seus models disposaran d'una variant elèctrica. El nou prototip de vehicle multisegment, amb una longitud de 4,06 m, es posicionarà al segment B dels tot camins. El seu propulsor elèctric tindrà una capacitat de 50 kWh i, segons la marca, gaudirà de conducció autònoma de nivell tres.