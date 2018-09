El Seat Tarraco es presentarà internacionalment el 18 de setembre a Tarragona

El nou Seat Tarraco ja té data i lloc per a la seva presentació internacional. Serà a Tarragona -la ciutat de la qual pren el nom- el pròxim 18 de setembre. Amb un total de set places i un maleter de 760 litres, és el vehicle tot camí més gran de la companyia de Martorell, ampliant la gamma SUV -junt amb l'Ateca i l'Arona. Està previst que el primer Seat amb nom d'una ciutat de Catalunya es posi a la venda a finals d'any amb dos motors de gasolina i un de dièsel que oferiran dues potències -150 i 190 cavalls. Seat ja ha donat a conèixer algunes de les prestacions del vehicle, si bé es reserva per a la presentació de Tarragona tots els detalls i el seu disseny -fins ara només s'han difós imatges del tercer SUV de la marca, en fase de proves, totalment camuflat.

El Seat Tarraco ja roda, però ho fa amb camuflatge per no desvetllar les seves línies de disseny. Un enginyer de l'automobilística ha avançat les sensacions al volant del nou SUV abans de la seva presentació oficial. En destaca el confort, la seguretat i l'espai, entre les prestacions més rellevants, així com la seva versatilitat després de superar un circuit pedregós de muntanya i rodant per carretera. El vehicle incorpora nous assistents, com el 'Rollover Assist', per a una conducció més segura.

Ara fa un any Seat estava immersa en un concurs obert a tot el món per escollir el nom amb el qual batejar el seu model SUV més gran. Tarraco va ser la denominació més votada i la seva elecció es va anunciar el passat mes de febrer –alguns relacionaven un retard en la decisió per part de Seat a la situació política del país. En qualsevol cas, des d'aleshores poques novetats han transcendit en relació al Seat Tarraco, fins ara que la firma ha confirmat el dia i el lloc on es durà a terme el debut internacional.