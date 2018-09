Actualització estratègica

Hyundai Tucson

El Hyundai Tucson és un dels models estratègics de la marca coreana al mercat europeu, on ha sigut el model més venut des del seu llançament l'any 2015. Dissenyat i fabricat a Europa, el Tucson compleix amb els més alts estàndards de qualitat per assolir les expectatives dels clients europeus i continuar el seu camí d'èxit en tota la regió.

El frontal del nou Tucson està presidit per una graella en forma de cascada i una nova i refinada signatura lleugera amb fars full led, així com un para-xocs davanter més elevat i proteccions davanteres i llantes de nou disseny. A la part posterior estrena nous pilots i un para-xocs redissenyat, mentre que al seu interior combina elegància i ergonomia per a proporcionar una experiència de comoditat i amplitud.



Nova gamma de motors

El nou tot camí coreà està disponible amb una de les més àmplies gammes de motors del segment; dos dièsel i dos de benzina, tots ells revisats per reduir la seva mida i millorar encara més les emissions de CO2. En el cas del dièsel, l'oferta la protagonitzaran les versions 2.0 de 186 CV i 1.6 amb potències de 115 i 136 CV. Quant a la benzina, els propulsors disponibles són l'1.6 GDI de 136 CV i l'1.6 T-GDI de 177. Destaquen també les àmplies possibilitats de combinació d'aquests propulsors amb la tracció davantera o la tracció total, així com amb els canvis manual i automàtic 7-DCT.

El nou Tucson ofereix als passatgers característiques de connectivitat avançades per a millorar la integració perfecta dels seus telèfons mòbils, fent el seu ús més segur durant la conducció. Es pot triar entre les característiques de confort i connectivitat més avançades de la seva categoria, consistents en un sistema de so signat per Krell, un carregador sense fils i connexió USB amb pantalla tàctil de set polzades. També pot equipar un sistema de navegació amb pantalla de vuit polzades que ofereix mapes en 3D i subscripció gratuïta als serveis LIVE. A més, el Tucson disposa dels darrers sistemes de seguretat, com la frenada d'emergència, l'assistent de canvi de carril o el detector de fatiga del conductor.