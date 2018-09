Caràcter marcadament esportiu

Peugeot 508

El nou Peugeot 508 és un clar exemple de com ha evolucionat el segment de les berlines. Un mercat que ha hagut de canviar el seu rumb davant l'auge de les noves generacions SUV, que han situat aquests automòbils molt lluny de les xifres de vendes que solien aconseguir de manera habitual anys enrere. Per fer front a aquesta situació, el nou 508 se situa com una berlina de silueta cupè amb un marcat accent esportiu, inspiranda en el llegendari Peugeot 504. Una solució que la marca francesa ha aconseguit incorporant una altra sèrie de detalls, com les reduïdes superfícies de vidre, les portes sense marc o la contundent vista frontal amb uns fars davanters estilitzats i un capó presidit per una enorme graella, que incorpora el logotip 508 a la part superior.

També resulta destacable el fet de disposar de cinc portes –l'anterior en tenia quatre– o la reducció de les dimensions exteriors fins als 4,75 metres de longitud i els 1,40 d'altura. Amb tot, les noves mides no han anat en detriment de la seva habitabilitat anterior, com ho demostra el seu maleter de 487 litres de capacitat en la versió sedan i de 530 litres en la versió familiar, anomenada SW.

El quadre de comandaments del nou 508 incorpora la darrera versió del Peugeot i-Cockpit, format per un volant compacte, una pantalla tàctil HD capacitiva de 10 polzades amb format 8/3 i la característica instrumentació elevada en una pantalla digital d'alta resolució de 12,3 polzades.



De 130 a 225 CV

Pel que fa a la gamma de motors, la nova berlina francesa disposa de motors de benzina PureTech i dièsel BlueHDI. En el primer cas, el propulsor d'1,6 litres gaudeix de dues potències diferents: 180 i 225 CV, totes dues associades a la caixa de canvi automàtica de vuit velocitats. Quant al dièsel, l'oferta s'estructura al voltant de dos motors d'1.5 i 2.0 litres, amb potències de 130, 160 i 180 CV. De la mateixa manera que en el cas dels motors de benzina, tots van associats a la mateixa caixa automàtica de vuit velocitats, però ofereixen una manual com a opció. A més, de cara al 2019, està previst l'arribada d'una versió de benzina híbrida endollable.

Com no podia ser d'una altra manera, el 508 també disposa d'un ampli ventall de funcions d'assistència a la conducció, entre les quals destaquen especialment els assistents de canvi de carril i d'atenció al conductor, el control de creuer adaptatiu i el sistema de visió nocturna, equipat amb una càmera d'infrarojos que permet la detecció d'animals o vianants durant la nit o en males condicions de visibilitat.