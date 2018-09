Transport amb zero emissions

Transport amb zero emissions

Gamma Mercedes-Benz eVito i eSprinter

Mercedes-Benz ha fet un pas important cap a l'electrificació, en aquest cas amb els seus models de treball: les furgonetes eVito i eSprinter. El fabricant alemany enfoca aquest nou projecte anomenant-lo «l'última milla», fent referència al repartiment final del transport rodat per carretera, que es realitza en zones metropolitanes i que, naturalment, requereix menys autonomia per part dels vehicles.

La primera d'arribar serà l'eVito, que ho farà de cara a la primavera del 2019. Aquest model es fabrica a la planta que Mercedes-Benz té a l'Estat espanyol i sortirà al mercat amb un preu abans d'impostos de 39.000 euros. Les seves bateries ofereixen una autonomia màxima de 150 quilòmetres, sempre amb unes condicions especials de temperatura, trànsit, càrrega i velocitat màxima del vehicle. De fet, la velocitat màxima de l'eVito es pot configurar per controlar el consum de les bateries, amb una opció que no permet que la furgoneta alemanya superi els 80 o els 120 km/h.

L'eVito disposa de dues distàncies entre eixos. Una d'elles situa la longitud total en 5.140 mm, que es tradueix en una capacitat de càrrega màxima de 1.073 quilos, mentre que la versió extrallarga mesura 5.370 mm, amb una càrrega màxima de 3.200 quilos.

A més de posar al mercat aquesta tecnologia, Mercedes ha pensat en el client i ha dissenyat un sistema de desenvolupament personalitzat per a cada tipus de client, anomenat eDrive@VANs. Aquest sistema està pensat per a grans empreses, autònoms, flotes amb un gran nombre de vehicles o flotes petites, fins i tot d'un sol vehicle. La nova tecnologia analitza diversos paràmetres, com el cost inicial o els punts de recàrrega necessaris en funció de les tasques realitzades. Fins i tot és capaç de realitzar una anàlisi de totes les tasques organitzatives i les tècniques particulars de cada cas.

Per la seva banda, la germana gran de la furgoneta eVito, l'eSprinter, arribarà al mercat a final del 2019. Inicialment, sortirà al mercat amb sostre alt i una capacitat de càrrega màxima de 3.500 quilos i 10,5 metres cúbics. Les pretensions de la marca de Stuttgart a curt termini passen per aconseguir que, tant les seves noves furgonetes elèctriques presentades actualment com els models que arribin en el futur, tinguin un cost similar al de models amb motor dièsel, sumant totes les despeses que generen vehicles d'aquestes característiques.



Furgonetes amb bateria de Smart

Enrique Ruiz-Giménez, responsable de producte de Mercedes-Benz Vans, assegura que l'electrificació és una alternativa que la marca ha d'oferir «per a la mobilitat urbana» a les seves furgonetes, però s'ha d'entendre que «té limitacions». I és que la marca considera que en els trajectes més curts, denominats «l'última milla», són actualment molt competitius perquè els desplaçaments són curts i constants, però que en l'autonomia augmentada per recórrer grans distàncies encara els queda camí per recórrer, ja que l'actual autonomia de 150 quilòmetres resulta insuficient.

«Les bateries de les nostres furgonetes elèctriques són les mateixes que les que incorporen els Smart elèctrics», comenta Ruiz-Giménez. Evidentment, el nombre de bateries de què disposa un Smart és molt diferent del que podem trobar en una de les furgonetes elèctriques, però la marca assegura que la tecnologia «evolucionarà, es reduirà el temps de recàrrega i s'abaratirà el seu cost».