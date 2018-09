Cura pels detalls

El fabricant britànic porta la individualització habitual de la marca a un nou nivell. Amb el programa «Mini Yours Customized», la marca permet la fabricació de peces totalment personalitzades per l'usuari mitjançant una aplicació per al mòbil amb què decorar el vehicle i convertir-lo en una peça única. Es poden dissenyar motllures per als intermitents laterals, per al quadre de comandaments o projectors led a les portes amb un disseny creat pel client, entre d'altres. Tot gràcies a la impressió en tres dimensions.