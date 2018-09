Equilibri amb un toc de caràcter

Honda CB300 R

La renovada gamma Neo Sports Cafè d'Honda té a la CB300R una de les seves més destacades protagonistes. Una alternativa ideal situada entre l'accessible 125 cc i la hyper naked de 1.000 cc, que permet desenvolupar-se a la perfecció en traçtats urbans, alhora que permet realitzar sortides de cap de setmana per gaudir de la conducció.

Amb un pes reduït -la CB300 R pesa tan sols 143 kg en ordre de marxa-, la nova estrella super lleugera d'Honda aconsegueix un avantatge en prestacions. El seu motor monocilíndric de 286 cc disposa de refrigeració líquida, i puja de revoucions lliurement amb un estil únic i una presència inconfusible. És aquí on es veu clarament la intenció de la CB300 R d'atraure especialment joves motoristes.

El bastidor, completament nou, combina acer premsat i tubular per aconseguir un estudiat equilibri de rigidesa i proporciona al conductor un tacte precís de les seves reaccions. A més, el manillar, d'estil de barra gruixuda amb un gir de 40º, permet un radi de gir de 2,3 que garanteix la capacitat per passar fàcilment entre el trànsit de la ciutat. L'alçada del seient, de 799 mm, també en facilita la conducció a qualsevol tipus d'usuari, independentment de la seva alçada.

El disc flotant davanter de 296 mm, sense boixa, treballa amb una pinça de la marca Nissin amb ancoratge radial i 4 pistons. Per la seva banda, el disc posterior és de 220 mm i disposa d'una pinça amb un pistó. Tots dos disposen d'un sistema ABS d'elevades prestacions i dos canals per modular la frenada, que treballen a través d'una unitat de mesura inercial per proporcionar una distribució precisa de l'actuació de l'ABS entre la roda davantera i la posterior, segons el comportament de la moto. També ajuden els pneumàtics radials de la marca Dunlop, en mesures 150/60R17 a la roda posterior i 110/70R17 a la davantera. La CB300 R disposa d'una pantalla d'instruments LCD de tan sols 230 grams i 23,5 mm que disposa de totes les funcions necessàries: mostra la velocitat, les revolucions del motor, el nivell de benzina i la posició del canvi de marxes de forma racional. A més, a la part superior incorpora les llums d'emergència. La il·luminació gaudeix de tecnologia LED en la seva totalitat -fins i tot en els intermitents o en el pilot posterior, el més petit mai equipat en una motocicleta Honda-, la qual cosa contribueix a la seva imatge prèmium. El far davanter està dividit en dues seccions, una superior per la llum curta i una inferior per a la llum llarga. Finalment, el dipòsit de 10 litres de benzina, juntament amb un consum contingut d'un litre cada 30,2 km, permet a la CB300 R recórrer més de 300 quilòmetres amb un dipòsit ple. Ja està disponible als concessionaris de la marca en quatre colors diferents a un preu de 5.000 euros.