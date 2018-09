Personalitat i disseny fet a mida

Gamma Mini 2018

Quan una cosa funciona, qualsevol canvi representa un risc. Una situació a la qual s'enfronten marques com Porsche amb el seu 911, Volkswagen amb el seu Golf o la firma automobilística Mini, que cada any té l'àrdua tasca de renovar una gamma de models amb un reduït marge de millora degut a l'alt grau de satisfacció dels seus clients, com demostren els excepcionals resultats de vendes del 2017 i el 2018. Però la pressió dels seus rivals en un mercat molt competitiu i, sobretot, l'arribada de la nova normativa d'emissions WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) ha forçat la renovació de la gamma per a aquest 2018, que lluny de convertir-se en una revolució ha sigut plantejada per la marca britànica com una maniobra d'optimització amb una exquisida cura pels detalls. Aquesta renovació, que afecta el Mini de tres i cinc portes, a més de les versions Clubman, Countryman i descapotable, podria resumir-se en una sèrie de novetats molt subtils: motors més eficients; un nou canvi automàtic; un disseny encara més singular; tecnologia d'última generació i versions especials.



Disseny inconfusible

Un dels aspectes fonamentals de la marca Mini és el seu característic disseny. És per això que els dissenyadors han seguit una línia continuista en l'àmbit estilístic. Els únics elements que canvien són els colors i diversos elements ornamentals. Aquells que no estiguin molt familiaritzats amb la gamma Mini els resultarà complicat distingir els nous models de la firma anglesa, però hi ha una sèrie de detalls que els delaten, com ara les llums diürnes ovalades (en comptes de les de ferradura utilitzades fins ara), els pilots del darrere amb tecnologia led i la forma de la bandera britànica, la utilització del nou logotip de la firma, les llantes de 17 polzades de disseny exclusiu i els tres nous colors de la carrosseria. Però si ja és complicat distingir el nou model pel que fa al disseny exterior, fer-ho a l'interior és tasca reservada per a autèntics experts en la marca.

El que sí que es nota a simple vista és una major dotació tecnològica, i és que la marca ha volgut millorar l'equipament en els seus models partint des de la versió més accessible. D'aquesta manera, des de la variant One First elements com l'ordinador de bord, el volant multifunció, els sensors de pluja i llum, el sistema d'àudio amb pantalla de 6,5 polzades i el sistema de connectivitat amb el telèfon intel·ligent que permet la utilització dels serveis Mini Connected Navigation són de sèrie. Amb els acabats més exclusius aquest equipament s'eleva notablement, tenint accés a les tecnologies més avançades en apartats com la seguretat, l'ajuda a la conducció, l'infoentreteniment o la connectivitat.



Fet a mida

En un món cada vegada més globalitzat, la personalització s'ha convertit en un factor predominant dins el sector automobilístic. Els usuaris actualment demanden un cotxe que s'adapti als seus gustos, preferències i necessitats, i la marca britànica ha portat aquest concepte a l'extrem amb el programa «Mini Yours Customised». Gràcies a aquesta nova eina, l'usuari dissenyarà les seves pròpies peces mitjançant una simple aplicació de mòbil, i posteriorment la marca la imprimirà en 3D i la enviarà per col·locarla al vehicle. Ens estem referint a elements com les motllures per al quadre de comandament o les portes, a més dels intermitents exteriors o els projectors de led a les portes. Tot plegat estarà totalment personalitzat i portarà la signatura o la imatge que desitgi el client.



Tot en regla

Un altre gran avanç de la gamma 2018 és l'adaptació de totes les motoritzacions disponibles a la nova normativa d'emissions WLTP. Sense perjudicar la potència en cap cas, Mini assegura que ha aconseguit reduir al voltant del 5 % les emissions de CO2. D'aquesta manera, els Mini de tres i cinc portes disposen de set motoritzacions diferents: quatre gasolina i tres dièsel, que van des dels 75 CV de la versió Mini One First fins als 192 CV del Mini Cooper S. El Mini Cabrio, per la seva banda, gaudeix de tres motors gasolina i dos de dièsel, que van des dels 102 CV als 192 CV, de les versions Mini One i Mini Cooper S, respectivament.

Aquesta oferta varia molt poc respecte de la que hi havia, de manera que la gran novetat mecànica es reserva a la introducció de la caixa de canvis automàtica Stepronic de set velocitats i doble embragatge com a alternativa a la manual de sis marxes. Durant la presentació vam tenir l'ocasió de provar-la, i el cert és que té un comportament impecable, amb canvis de relacions tan ràpids com eficaços, la qual cosa fa la conducció del Mini encara més plaent i confortable. Complementant totes les novetats citades fins ara, Mini ofereix dues versions especials per als models Clubman i Countryman. La d'aquest últim es diu Brick Lane i té un inconfusible aire aventurer. Incorpora de sèrie el paquet exterior All4, barres al sostre, embellidors laterals negres, vidres tintats, fars led i llantes de 18 polzades, a un preu de 31.250 euros. L'altra versió especial és la Mini Clubman Hyde Park, més sofisticada i elegant. En aquest cas, per 32.600 euros l'equipament suma a la versió Brick lane, el sostre i les carcasses dels retrovisors pintades en color platejat, l'assistent d'aparcament davanter i posterior i el climatitzador bizona, entre molts altres elements que en altres versions són exclusius opcionals.