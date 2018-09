Potència en format pick-up

Mercedes-Benz Classe X V6

El segment dels vehicles pick-up és un dels més populars a països com els Estats Units però no és gaire conegut al nostre mercat, ja que, amb unes 6.000 unitats venudes l'any 2016, representaven poc més del 3% del total de vendes de vehicles industrials. Amb tot, gràcies al grup Nissan-Renault i a l'aliança entre Mercedes-Benz i Renault és possible tenir un model pick-up per a cadascuna de les tres marques, tot i que en essència comparteixin la majoria d'elements. Nissan té la Navara i Renault, l'Alaskan, però recentment ha sigut Mercedes la que, en la seva Classe X, ha afegit un nou motor dièsel V6 amb la qual fer directament la competència a la Volkswagen Amarok.

Una de les característiques diferenciadores dels models pick-up respecte als altres comercials del mercat és la seva efectivitat fora de l'asfalt, la qual cosa els fan perfectes per a les feines més dures al camp o a la muntanya. En aquest sentit, la nova Classe X V6 ha estat concebuda, segons la mateixa marca, per combinar les aptituds tot terreny amb un excel·lent nivell de prestacions en carretera. Per aconseguir-ho, incorpora elements com les molles helicoïdals a la suspensió, un eix davanter de trapezi articulat i posterior multibraç o el sistema Dynamic Select, que permet escollir entre diferents modes de conducció en funció de les necessitats de cada moment.



258 CV, 550 nm i tracció total

Fins ara, la gamma de la Classe X estava composada per les versions 220 d i 250 d, totes dues amb un motor de quatre cilindres i 2,3 litres que desenvolupen entre 163 i 190 CV. Però l'arribada d'aquest potent propulsor de tres litres completa la gamma amb unes prestacions impressionants per tractar-se d'un vehicle d'aquestes característiques. Gràcies a la tracció total i a la transmissió automàtica 7G-Tronic Plus de set velocitats amb lleves al volant, la nova Classe X és capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 7,5 segons, arribar als 205 km/h de velocitat punta i anunciar un consum homologat de 9 litres en el cicle mixt.

El parell de 550 nm s'entrega a un règim realment baix, entre les 1.400 i les 3.200 revolucions, la qual cosa ajuda enormement a obtenir una gran entrega de parell en tota circumstància, quelcom imprescindible tenint en compte l'ús pel qual ha estat dissenyada aquesta camioneta.

La Classe X, que es fabrica a la planta que Nissan té a la Zona Franca, gaudeix d'un equipament que inclou elements com la il·luminació led, el control de velocitat, l'assistent de frenada, el detector de canvi de carril o el control d'estabilitat per a remolcs.