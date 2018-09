El Digital Cockpit, ara als utilitaris

Instrumentació digital Seat

Conscient que la tecnologia és avui en dia un dels factors determinants a l'hora de comprar un vehicle per la seva aportació en matèria de seguretat, infoentreteniment i connectivitat, Seat ha decidit dotar fins i tot els seus models més «petits» del màxim de tecnologia possible. El millor exemple el trobem en el quadre d'instruments -anomenat Digital Cockpit- dels models Arona i Ibiza, una tecnologia que ja poden gaudir els usuaris del León i Ateca des del mes de gener d'enguany.

Aquest sistema permet, amb tan sols prémer un botó, desplaçar-se per les pantalles disponibles sense distreure's i maximitzant la interpretació de la informació. La transició de les imatges de la pantalla TFT de 1280 x 480 píxels és molt fluida gràcies als 75 Hz de freqüència. Per la seva banda, té una gran resolució de 133 píxels per polzada.



Tres pantalles diferents

La informació de les pantalles es divideix en estil clàssic, digital i dinàmic. El primer proporciona les característiques analògiques ja conegudes, com el velocímetre i el comptavoltes, i permet incloure més informació entre tots dos rellotges, com les indicacions de la navegació, l'àudio des de qualsevol font, el telèfon, les diferents dades generades del trajecte i l'estat del vehicle o els assistents de conducció. A més, la informació addicional també es pot inserir en petites circumferències, situades al centre dels rellotges.

L'opció digital permet convertir la totalitat de la pantalla del Digital Cockpit en un mapa interactiu en color, amb informació acurada de l'entorn per ajudar a trobar amb rapidesa aparcaments, tallers o direccions d'interès. Aquesta vista també ofereix informació del telèfon, les dades de l'estat del vehicle i el trajecte, els assistents de conducció o l'àudio.

Finalment, l'estil dinàmic posa el focus en la informació més rellevant per al conductor, mentre que es visualitza el velocímetre i el comptavoltes als laterals amb un disseny semicircular dels rellotges. Així, permet visualitzar al centre les indicacions del navegador pas a pas, la informació més avançada de l'assistent de canvi involuntari de carril, el detector de persones i vehicles, el radar de proximitat, l'avís de vehicles en angle mort o l'estat del vehicle, entre d'altres.

Les dades obtingudes del trajecte es reflecteixen a totes les vistes amb diferents formes de visualització: consums de combustible, distàncies recorregudes i quilometratge total. El Digital Cockpit de Seat permet crear i guardar fins a tres perfils per vista, de manera que el conductor pot guardar el seu perfil d'usuari.