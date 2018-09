El tot camí japonès no és el que ofereix la millor habitabilitat, però a canvi ofereix un disseny exterior esportiu, un habitacle minimalista i un comportament molt àgil i dinàmic. L'equipament inclou elements propis de vehicles de segments superiors, com el sistema de so signat per BOSE o el Head-Up Display. Disponible des de 21.895 euros, ofereix dos motors de benzina 2.0 de 120 i 150 CV i un de dièsel 1.5 de 105.